Bazı Arap ülkeleri corona virüs kısıtlamalarını hafifletiyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) önleyici tedbirlerin azaltılmasının veya kaldırılmasının virüsün yeniden yayılması üzerindeki etkisine ilişkin uyarıda bulunurken, Ürdün, Filistin, Tunus, Yemen ve Irak'ta sokağa çıkma yasağı uygulanan saatlerin kısaltılacağı belirtildi.

Ürdün hükümeti, Kovid-19 vakasına rastlanmayan güney kentlerinde sokağa çıkma yasağı süresinin azaltılmasına karar verdi.

Enformasyon Bakanı Emced el-Adayile, düzenlediği basın toplantısında, ülkenin güneyindeki El-Kerak, Et-Tafile ve Maan kentlerinde uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağının çarşamba gününden itibaren hafifletilmesine karar verildiğini söyledi.

Söz konusu kentlerde sokağa çıkma yasağında düzenlemeye gidileceğini belirten Adayile, güneydeki Akabe kentinde olduğu gibi bu kentlerde de yerel saatle 10.00 ile 18.00'de yaya olarak ya da araçla dışarı çıkılmasına ve çalışmaya izin verileceğini kaydetti.

Hükümet perşembe günü, daha önce 10.00-18.00 saatleri arasında sadece yaya olarak dışarı çıkılmasına izin verilen Akabe'deki yasağın pazar gününden itibaren hafifletilmesine; belirtilen saatler içinde bazı dükkanların çalışmasına ve araçla dışarı çıkılmasına izin vermişti.

Filistin

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bölgede salgının başlamasından 45 gün sonra alınan tedbirlerin gevşetilmesi için talimat verdi.

Söz konusu talimatın ardından Başbakan Muhammed Iştiyye, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 vakasının sınırlı sayıda görüldüğü, Gazze, Nablus, Tubas, Kalkilya, Tulkerm, Cenin, Eriha ve Selfit illerindeki bazı işletmeler ve banka kurumlarının yeniden faaliyete başlayacağını duyurdu.

Tunus

Tunus'ta da 22 Mart'tan bu yana uygulanan genel karantina kapsamında bazı değişiklikler yapılacağı duyuruldu.

Başbakan İlyas el-Fahfah, yerel basına yaptığı açıklamada, ülkede genel karantina süresinin 3 Mayıs'a kadar uzatılmasına, 4 Mayıs'tan itibaren ise karantina şartlarının hafifletilmesine karar verildiğini söyledi.

Fahfah ayrıca kısmi sokağa çıkma yasağı süresinin ramazan ayında 12 saatten 10 saate düşürüleceğini aktardı.

Yemen

Yemen'in doğusundaki Hadramevt ilinde uygulanan sokağa çıkma yasağı ise son buluyor.

Hadramevt Valisi Ferc el-Bahseni, yaptığı yazılı açıklamada, perşembe gününden itibaren sokağa çıkma yasağının sona ereceğini ve ramazan ayında camilerin açılacağını ifade etti.

Bahseni, salgının yayılmasına dair yeni gelişmeler olması durumunda söz konusu kararın yeniden gözden geçirileceğini kaydetti.

Irak

Irak'ta ise bazı bölgeler hariç sokağa çıkma yasağının ramazan ayında hafifletileceği belirtildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Kovid-19'la mücadele kapsamındaki tedbirlerin takibi için kurulan Yüksek Komite, ülkede uygulanan sokağa çıkma yasağının ramazan ayında azaltılması yönünde karar aldı.

Komite, söz konusu kararın, salgının yayılmasında etkin olan bölgeleri kapsamayacağını bildirdi.

DSÖ, gün içinde yaptığı açıklamada, salgını kontrol altına alabilmek için uygulanan izole prosedürlerinin aniden sonlandırılması konusunda uyarmış, bu çerçevede uygulanan kısıtlamaların vaktinden önce hafifletilmesinin salgının yeniden yayılmasını etkileyeceğini belirtmişti.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise dün yaptığı açıklamada, salgın kapsamında "en kötüsünün" henüz gelmediğini ve dikkatli olunması gerektiğini vurgulamıştı.