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01.02.2021 - 23:17 | | AA

Beyaz Saray evde Kovid-19 testi için 230 milyon dolar fon sağlayacak

Dünyadaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülke konumundaki ABD'de, Joe Biden yönetimi evde uygulanan test kiti için Avustralyalı firmaya 230 milyon dolar ödeyecek.

Beyaz Saray evde Kovid-19 testi için 230 milyon dolar fon sağlayacak

Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü, internet üzerinden düzenlediği basın toplantısında salgınla ilgili güncel gelişmeler konusunda gazetecileri bilgilendirdi. 

Biden'ın, Kovid-19 ile Mücadele Başdanışmanı Andy Slavitt, ABD yönetiminin Aralık 2020'de Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) onayını alan ve tamamen evde uygulanan bir test kiti için fon sağlayacağını belirtti. 

Söz konusu testi üreten Avustralya merkezli Ellume firmasıyla çalışıldığını belirten Slavitt, testlerin seri üretimi için bu şirkete 230 milyon dolar ödeme yapılacağını aktardı. 

Slavitt, "Bu anlaşma sayesinde, Ellume üretimini arttırabilecek ve bu yılın sonuna kadar her ay 19 milyondan fazla test kiti üretebilecek." bilgisini paylaştı. 

Johnson&Johnson'ın geliştirdiği tek dozluk Kovid-19 aşı adayı konusunda da değerlendirmelerde bulunan Slavitt, "Bu aşı onaylandığında, ABD'de haziran sonuna kadar elimizde 100 milyon dozolabilir." dedi. 

FAUCİ'DEN EYALETLERE AŞILARI İKİNCİ DOZ İÇİN BEKLETMEME ÇAĞRISI 

Biden'ın Sağlık Başdanışmanı Anthony Fauci ise mutasyona uğramış virüslerin kendileri için endişe kaynağı olduğunu ve aşılamaların oldukça hızlı yapılması gerektiğini belirterek, "Virüs kendini türetemezse, mutasyona uğrayamaz. Aşılama çalışmalarını oldukça hızlı yapmalıyız." uyarısında bulundu. 

Fauci, bazı eyaletlere de ellerindeki aşı stoklarını ikinci doz için bekletmemeleri ve olabildiğince çok kişiyi aşılamaları için çağrıda bulundu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muhabir : Dildar BaykanYayınlayan : Tayfur Murat Eğilmez

01.02.2021 20:31:16

Ailesi haber alamadı, evde yüzü kan içinde bulunduAntalya'da il dışında yaşayan ailesinin D.B.S. adlı genç kızdan uzun süre haber alamaması üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Genç kızın evine giden ekipler, kapıyı kırarak içeri girdiğinde D.B.S.'yi yüzü kanlar içinde buldu.
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