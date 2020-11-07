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07.11.2020 - 09:48 | | AA

Beyaz Saray Genel Sekreteri Meadows koronavirüse yakalandı

ABD  Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows'un koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Beyaz Saray Genel Sekreteri Meadows koronavirüse yakalandı

ABD Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows'un koronavirüsüne yakalandığı bildirildi.ABD yönetiminden iki üst düzey yetkili, Meadowsun Corona virüsü testinin pozitif çıktığını doğruladı. Öte yandan Meadows, 3 Kasım öncesinde Trumpla birlikte seyahat etmişti ve en son Çarşamba gününün erken saatlerinde Trump açıklama yaparken kamuoyu önünde maskesiz şekilde görünmüştü. Meadows, Başkan Trump geçen ay Corona virüsüne yakalandığında onun çevresindeki en yakın danışmanlarından biriydi.

İstanbul trafiğinde magandaların “makas” terörü kameradaTEM Otoyolu ve Kağıthane’de otomobilli 2 maganda araçların arasında defalarca “makas” atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Magandalar dehşete düşüren o anları kaydedip bir de sosyal medyadan paylaştı.
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