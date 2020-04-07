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07.04.2020 - 18:54 | | AA

Beyaz Saray Sözcüsü Grisham görevinden ayrıldı! Melania Trump mutlu oldu...

Gelen son dakika haberine göre; Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham'ın görevinden ayrıldığı ve Melania Trump'ın Özel Kalem Müdürlüğü görevine getirildiği bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Grisham görevinden ayrıldı! Melania Trump mutlu oldu...

 

Beyaz Saray'daki sözcülük değişimine ilişkin Melania Trump'ın ofisinden yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Grisham'ın Beyaz Saray Sözcülüğü görevini bırakarak, Melania Trump'ın Özel Kalem Müdürü olarak atandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Melania Trump'ın, Grisham'ın görev değişikliğiyle ilgili değerlendirmesine de yer verildi.

Grisham'ın, "Daha önce kendisinin basın sözcüsü olduğunu" aktaran Melania Trump, "Grisham'ı tekrar ofisimizde görmekten çok memnunuz." değerlendirmesini yaptı.

Beyaz Saray Sözcüsü Grisham görevinden ayrıldı Melania Trump mutlu oldu...

Aynı açıklamada Grisham'ın, "Hem Sayın Başkan hem de hanımefendiye hizmet etmekten dolayı çok memnunum. Benim yerime gelecek kişi ilerleyen günlerde açıklanacak." ifadesine de yer verildi.

Bu arada konuyla ilgili CNN'in haberinde, Grisham'ın bu kararında, Trump'ın yeni Özel Kalem Müdürü Mark Meadows'un göreve gelmesinin etkili olduğu iddia edildi.

Meadows'ın, Grisham'ın yerine Trump'ın seçim kampanyası sözcüsü Kayleigh McEnany veya Pentagon Sözcüsü Alyssa Farah'ı düşündüğü belirtiliyor.

Grisham, Trump yönetiminde görevini bırakan 3. Beyaz Saray Sözcüsü

Trump yönetimindeki ilk Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sean Spicer, ilk basın toplantısına 2 saat geç kalmış ve muhabirlere karşı adeta bir savaş başlatmıştı. Spicer, bu görevi sadece 182 gün yürütebilmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Grisham görevinden ayrıldı Melania Trump mutlu oldu...

Spicer'dan sonra koltuğa oturan ve Beyaz Saray Sözcülüğünü yaklaşık 2 yıl yürüten Sarah Sanders'ın geçen yıl haziranda görevinden ayrılmasının ardından yerine atanan Grisham, görevi boyunca hiç basın toplantısı yapmamış, bu kararı ile sık sık eleştirilmişti.

İlk kişi o olduSağlık Bakanlığının koordinasyonu ve Türk Kızılayın yürütücülüğünde yeni tip corona virüse (Kovid-19) karşı başlatılan "immün plazma" tedavisi için ilk gönüllü plazma bağışçısı, corona virüsü yenen Dr. Kürşat Demir oldu.
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