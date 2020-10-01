MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Beyaz Saray'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a 'müzakere' çağrısı
ABONE OL
01.10.2020 - 19:21 | | AA

Beyaz Saray'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a 'müzakere' çağrısı

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, "Azerbaycan ve Ermenistan liderlerini, Minsk Grubu eş başkanlarının himayesinde iyi niyete dayalı ve ön koşulsuz müzakereleri bir an önce devam ettirmeye çağırıyoruz." dedi.

Beyaz Saray'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a 'müzakere' çağrısı

McEnany, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dağlık Karabağ'daki son durum hakkındaki yorumunun sorulması üzerine McEnany, AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) Minsk Grubu liderleri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, konuya ilişkin yaptığı ortak açıklamayı anımsattı.

McEnany, söz konusu açıklamada bölgedeki şiddet olaylarının kınandığını anımsatarak, "Azerbaycan ve Ermenistan liderlerini, Minsk Grubu eş başkanlarının himayesinde iyi niyete dayalı ve ön koşulsuz müzakereleri, bir an önce devam ettirmeye çağırıyoruz." dedi.

Bir gazetecinin "Bölgedeki güçlerin bu çatışmaya çekilmesinden endişeli misiniz?" sorusuna ise McEnany, "Bu konuda başka bir yorumum yok." yanıtı verdi.

"Trump, modern tarihte beyaz ırkçılığı en çok kınayan başkan"

Öte yandan basın toplantısında, Trump'ın salı günü Demokrat rakibi Joe Biden ile yaptığı canlı yayın tartışmasında beyaz ırkçı grubu kınamaması da soruldu.

McEnany, Trump'ın dün yaptığı "Ben her zaman beyaz ırkçılığın her türünü kınadım." açıklamasını anımsatarak, "Trump, modern tarihte beyaz ırkçılığı en çok kınayan başkandır." yorumunda bulundu.

Ermenistan İHA'sı böyle vurulduGelen bir son dakika haberine göre; Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait bir İnsansız Hava Aracını (İHA) düşürdü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Sarıyer'de boşanmak üzere olduğu eşine dehşeti yaşatmıştı! Tutuklandı

Son dakika... Sarıyer'de boşanmak üzere olduğu eşine dehşeti yaşatmıştı! Tutuklandı

Emekliye çok kötü haber! Maaşlar düşecek...

Emekliye çok kötü haber! Maaşlar düşecek...

Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

İETT otobüsünde darp edilen kadın konuştu! 'Çevredekiler sese koştu'

İETT otobüsünde darp edilen kadın konuştu! 'Çevredekiler sese koştu'

Sıradaki Haber