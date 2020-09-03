Beyaz Saray'dan Navalnıy açıklaması: Derin rahatsızlık duyuyoruz

McEnany, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Basın toplantısına Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, California'daki Kovid-19 önlemleri nedeniyle kapalı olması gereken bir güzellik merkezine maskesiz bir şekilde girdiği görüntüleri paylaşarak başlayan McEnany, Pelosi'nin bu eylemine sert eleştiriler yöneltti.

McEnany, Pelosi'nin Kovid-19 konusunda Trump yöntemini eleştirdiğini anımsatarak, "Pelosi şu anda 'benim dediğimi yapın, yaptığımı yapmayın' demek istiyor." diye konuştu.

Pelosi'nin söz konusu güzellik merkezinin sahibini de zor duruma düşürdüğünün altını çizen McEnany, "Pelosi, Amerikan halkından özür dilemelidir." dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Rus muhalif Navalnıy'ın zehirlendiğine yönelik açıklamasına ilişkin, "Bu haberlerden dolayı derin rahatsızlık duyuyoruz. Navalnıy'ın zehirlenmesi kesinlikle kınanmalı." ifadesini kullandı.

Rusya'nın geçmişte de kimyasal zehirler kullandığını belirten McEnany, "Rusya'nın müttefikleri ve uluslararası toplumla, Rusya'dan yaptıklarının hesabının sorulması için çalışıyoruz." dedi.

McEnany, Rus halkının herhangi bir ceza korkusu olmadan fikirlerini özgürce ve barışçıl bir şekilde ifade etme hakkı olduğunun altını çizdi.

"Obama-Biden yönetiminin aksine, planlarımızı önceden yapıyoruz"

Trump'ın 3 Kasım seçimlerinden önce bir Kovid-19 aşısının onaylanması için ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) baskı yaptığı iddialarını da reddeden McEnany, "Kimse FDA'e hiçbir şey için baskı yapmıyor. Aşı çalışmaları güvenli ve etkili bir biçimde sürecek." diye konuştu.

Beyaz Saray'ın eyaletlere ekim sonuna kadar Kovid-19 aşısının dağıtımına ilişkin hazır olmaları talimatı vermesine ilişkin ise McEnany, "Biz Obama-Biden yönetiminin aksine, planlarımızı önceden yapıyoruz." yorumunda bulundu.

McEnany, Beyaz Saray'ın Kovid-19 konusunda "sürü bağışıklığı" yöntemini kullanmayı düşündüğü iddialarını ise "Beyaz Saray'da böyle bir şey hiç gündeme gelmedi." sözleriyle yalanladı.

AB'DEN RUSYA'YA KARŞI ORTAK ULUSLARARASI TEPKİ ÇAĞRISI

Avrupa Birliği (AB), Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın Rusya topraklarında kimyasal silahla suikast girişimine maruz kaldığını belirterek, kimyasal silah kullanımı nedeniyle ortak uluslararası tepki çağrısında bulundu.

Birlik adına açıklama yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Navalnıy'a yönelik sinir sistemine etki eden Noviçok grubu askeri bir kimyasalla suikast girişimini en güçlü şekilde kınadıklarını bildirdi.

Benzer bir kimyasalın 2018'de İngiltere'de eski çifte ajan Sergei Skripal ve kızı Yulia'ya yönelik suikast girişiminde de kullanıldığını belirten Borrell, kimyasal silah kullanımının hiçbir şart altında kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Borrell, "AB, ortak bir uluslararası tepki çağrısı yapmaktadır ve kısıtlayıcı tedbirler dahil uygun şekilde harekete geçme hakkını saklı tutmaktadır." ifadesini kullandı.

Navalnıy'a yönelik girişimin Rus topraklarında meydana geldiğini hatırlatan Borrell, Rusya'nın acilen şeffaf soruşturma açmasını ve bunun için Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü ile iş birliği yapmasını istedi.

Ağustos ayında Sibirya'dan Moskova'ya dönüşü sırasında uçakta rahatsızlanan 44 yaşındaki Rus muhalif lider Alexei Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e getirilmişti. Almanya, Rus muhalifin kesin olarak zehirlendiğinden emin olduklarını duyurmuştu.

Navalnıy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en önemli rakibi olarak kabul ediliyor. Ülkedeki yolsuzluklara karşı verdiği mücadeleyle bilinen eski avukat Navalny, Kremlin önünde düzenlediği protestolarla biliniyor.

Sık sık cezaevine giren Aleksey Navalnıy, 2012-2014 yıllarında cezaevinde kalırken, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Moskova'yı insan hakları ihlalinden suçlu bulmuştu. Mahkeme Navalnıy'ın politik saiklerle içeride tutulduğuna hükmetmişti.