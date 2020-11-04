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04.11.2020 - 01:55 |

Beyaz Saray'ın önü karıştı! 2 kişi gözaltında

CNN TÜRK ekranlarına ABD'nin başkenti Washington'dan bağlanan Razi Canikligil, Beyaz Saray'ın önündeki gösterilerle ilgili olarak polisin 2 kişiyi gözaltına aldığı aktarıp kalabalığın giderek arttığını ifade etti.

Razi Canikligil "Biraz evvel tutuklanma olayı oldu. Polisler birkaç göstericiyi tutukladılar. Burası yavaş yavaş hareketleniyor. Polis müdahalesi başladı. Grup halinde 50 polis geldi 2 göstericiyi kelepçelediler. Şu anda Washington'da Beyaz Saray'ın karşısındayım. Her taraf trafiğe kapatıldı. Her taraf yoğun. Akşam üstü burada 200-300 kişi vardı şu an 10 bin kişi var. İleride bu rakamın artması bekleniyor. Polis buradaki hareketlilik artırıyor. Polis araçları hemen hemen her kavşakta mevcut. Bütün cepheler kapanmış durumda. Bu eylemler sırasında iş yerlerine zarar verilmesinden korkuluyor. Şu an burada dış cepheler kapatılmış. Bütün Washington böyle. Kapılar camlar kapalı." ifadelerini kullandı.

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Beyaz Saray'ın önü karıştıCNN TÜRK ekranlarına ABD'nin başkenti Washington'dan bağlanan Razi Canikligil, Beyaz Saray'ın önündeki gösterilerle ilgili olarak polisin 2 kişiyi gözaltına aldığı aktarıp kalabalığın giderek arttığını ifade etti.
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