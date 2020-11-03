Son dakika: ABD'de kaybeden yanacak! 'Ölüm kalım seçimi'

Milliyet yazarı Ali Çınar, ABD'deki tarihi seçimin nabzını Beyaz Saray'ın bahçesinde tuttu. Çınar, Hem Cumhuriyetçilerin hem de Demokratların bu seçimi 'ölüm kalım seçimi' olarak gördüklerini belirtti.

Donald Trump'ın Beyaz Saray'a geldiğini belirten Ali Çınar kazanırsa başkanın balkon konuşması yapacağını söyledi.

Ali Çınar'ın aktardığı izlenimler şöyle:

MEKTUP KULLANIMINDA HİLE VAR MI?

Ali Çınar, "ABD'nin birçok eyaletinde farklı postanelerde yerlerde mektuplar görüntülendi. 100 bin seçmene yanlış oy pusulası gitti. Daha önceki posta kullananlarla mukayese edemeyiz. Posta Sendikalar Birliği Joe Biden'ı destekleyeceğin açıklamıştı. Burada da Trump diyor ki usulsüzlük olabilir. Posta yoluyla gidenlerin ime nasıl gidildiğini bilmiyorum." dedi.

BEYAZ SARAY ÖNÜNDE BARİKATLAR

Beyaz Saray'ın önündeki barikatlarla ilgili bilgi veren Çınar, "Hayatımda görmedim, parkın ortasına bir barikat konmuş durumda. Herhalde belki dünyadaki en güvenli yerde bulunuyorum. Trump kazanırsa akşam burada ciddi kaos çıkma ihtimali var. Ankete göre konuşmazsak her iki adayın da şansı var ama Biden sahada bir tık önde. Barikatlar kurulmaya devam ediyor." dedi.

ÇİN - RUSYA'NIN SEÇİME MÜDAHALE İDDİALARI

ABD seçiminin en çok konuşulan durumlarından biri de müdahale iddiaları. Bir önceki seçimde ortaya çıkan müdahale iddialarıyla ilgili açıklama yapan Çınar, "Şimdi istihbarat birimleri Rusya'nın müdahale edebileceğine dair bir aydır açıklama yapıyor. Direkt yüzde yüz etki edecek bir müdahale var mı bu sefer sanki yok." ifadelerini kullandı.

SENATO SEÇİMLERİ ÖNEMLİ

ABD'de 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 100 sandalyeli Senatodaki 35 sandalye değişecek. Konuya dikkat çeken Çınar, "Biz başkanlık seçimlerini konuşuyoruz ama eğer başkan Trump kazanırsa demokratlar senatoyu ele geçirirse 4 yıl başkan Trump için cehennem olabilir. Senatörlük yarışı da kafa kafaya gidiyor. O nedenle Trump kazansa bile rahat etmeyeceği bir döneme girebilir.

TRUMP SEÇİMLERİ KABUL ETMEZSE NE OLUR?

Ali Çınar: Mahkemeye gider. Trump geri adım atmak zorunda kalacak. Cumhuriyetçiler Anayasa Mahkemesi çok güçlendi. Önce yerel mahkemeye gidecek.

ABD'de yapılan başkanlık seçimlerinde, sonuçların ardından olası protestolara karşı Ulusal Muhafızlar, bazı kentlerin merkezlerine konuşlandırıldı. Bazı kentlerde restoran ve mağazaların vitrinleri kontraplaklar ile kapatıldı.