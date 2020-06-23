MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Beyaz Saray'ın önündeki Andrew Jackson heykeli göstericiler tarafından yıkılmak istendi
ABONE OL
23.06.2020 - 09:18 | | AA

Beyaz Saray'ın önündeki Andrew Jackson heykeli göstericiler tarafından yıkılmak istendi

Beyaz Saray'ın önünde yer alan Lafayette Park'ın içinde bulunan, eski başkanlardan Andrew Jackson'ın heykeli, bir grup gösterici tarafından yıkılmak istendi.

Beyaz Saray'ın önündeki Andrew Jackson heykeli göstericiler tarafından yıkılmak istendi

Siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ırkçılığa tepki olarak başlayan ABD'nin farklı yerlerindeki "heykel yıkma" eylemleri, Beyaz Saray'a ulaştı.

Lafayette Park'ın sembolü sayılan 7. ABD Başkanı Jackson'ın heykelini iplerle bağlayan yüzlerce gösterici, heykeli devirmeye çalıştı.

Bu esnada Jackson aleyhinde sloganlar da atan göstericiler, heykeli yıkma girişimlerine devam ederken park polisi ve Gizli Servis polisi olaya hızla müdahale etti.

Polis, göstericileri göz yaşartıcı gaz da kullanarak olay yerinden uzaklaştırdı ve heykeli korumaya aldı.

Jackson, çok sayıda yerlinin ölümüne neden olan Kızılderili Tehcir Yasası'nın mimarı ve çok sayıda kölesi olan bir başkan olarak biliniyor.

 

TRUMP'TAN TEPKİ

Öte yandan söz konusu olaya Twitter hesabından tepki gösteren ABD Başkanı Donald Trump, "Lafayette Park'ın içindeki muhteşem Andrew Jackson heykeline yönelik utanç verici Vandalizm'de birçok kişi tutuklandı." ifadesini kullandı.

Trump, söz konusu kişilerin ilgili yasa gereği 10 yıl hapis cezası alabileceklerini sözlerine ekledi.

ABD'nin farklı eyaletlerinde son birkaç haftada kölelik yanlısı Konfederasyon dönemi yöneticileri ve komutanlarına ait çok sayıda heykel yıkılmış ya da tahrip edilmişti.

 

Sultangazi'de 3 binada çatlaklar oluştu, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadıGelen son dakika haberine göre; Sultangazi'de 4 katlı iki bina arasında oluşan çatlaklardan dolayı 3 bina tahliye edildi. Polis ve itfaiye ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Boşaltılan binalara giren vatandaşlar binaların tekrar sallanması üzerine panikle dışarı çıktı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul'da çocuğuna yemek yediren anneye büyük şok!

İstanbul'da çocuğuna yemek yediren anneye büyük şok!

Ve belli oldu! Milyonlarca memur kapsam dışında tutuldu...

Ve belli oldu! Milyonlarca memur kapsam dışında tutuldu...

Sokak ortasında park kavgası

Sokak ortasında park kavgası

Beyaz Saray'ın önündeki Andrew Jackson heykeli göstericiler tarafından yıkılmak istendi

Beyaz Saray'ın önündeki Andrew Jackson heykeli göstericiler tarafından yıkılmak istendi

Sıradaki Haber