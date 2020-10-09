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09.10.2020 - 23:41 | | AA / DHA / İHA

Beyrut'ta patlama! 4 kişi hayatını kaybetti

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir yakıt deposunda meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti.

Beyrut'ta patlama! 4 kişi hayatını kaybetti

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Tarık El Cedide bölgesinde bir yakıt deposunda patlama meydana gelmişti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Lübnan Kızılhaç Sözcüsü George Kittani yaptığı açıklamada, patlamada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.

Beyrut Valisi Marwan Abboud ise yaptığı açıklamada, patlamanın meydana geldiği bölgede bulunan kişilerin tahliyesinin devam ettiğini aktardı. Abboud, patlama sonrası çıkan yangının artık bir tehdit olmadığını belirtti.

Görgü tanıkları, patlamanın elektrik jeneratörünü çalıştırmak için kullanılan bir dizel tankta meydana geldiğini öne sürdü. Patlamanın meydana geldiği depoda patlayıcı madde olup olmadığına dair soruşturma başlatıldı.

Beyrutta patlama 4 kişi hayatını kaybetti


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