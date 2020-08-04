MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Beyrut’taki patlama Kıbrıs'ta hissedildi... Deprem oldu sandılar!
ABONE OL
04.08.2020 - 21:01 | | REUTERS

Beyrut’taki patlama Kıbrıs'ta hissedildi... Deprem oldu sandılar!

Gelen son dakika haberine göre; Beyrut’taki patlama 240 kilometre uzaklıktaki Güney Kıbrıs’ta hissedildi.

Lübnan'daki Beyrut Limanı yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktı.


Reuters haber ajansına konuşan bir Güney Kıbrıs sakini, evinin sallandığını söyledi. Gazeteci Emilia Papadopoulos da Limasol’da patlamayı hissettiğini be deprem olduğunu düşündüğünü bildiriyor.


Beyrut’taki patlama Kıbrısta hissedildi... Deprem oldu sandılar

    Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu (4 Ağustos 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1083 kişiye covid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 234 bin 934, can kaybı 5 bin 765 oldu. Son 24 saatte 994 kişinin daha iyileşmesiyle covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 218 bin 491 oldu. Bakan Koca yeni hasta sayısında yaşanan artışa dikkat çekti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Beyrut'taki patlamada bir THY çalışanı yaralandı

    Beyrut'taki patlamada bir THY çalışanı yaralandı

    Milyonları kapsıyor! Değişti, indirim ve para iadesi...

    Milyonları kapsıyor! Değişti, indirim ve para iadesi...

    ABD'de 'Isaias' alarmı! Acil durum ilan edildi

    ABD'de 'Isaias' alarmı! Acil durum ilan edildi

    İçişleri Bakanlığı'nda, 'Güvenlik, İstihbarat ve Değerlendirme' toplantısı

    İçişleri Bakanlığı'nda, 'Güvenlik, İstihbarat ve Değerlendirme' toplantısı

    Sıradaki Haber