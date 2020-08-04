Beyrut’taki patlama Kıbrıs'ta hissedildi... Deprem oldu sandılar!

Lübnan'daki Beyrut Limanı yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktı.



Reuters haber ajansına konuşan bir Güney Kıbrıs sakini, evinin sallandığını söyledi. Gazeteci Emilia Papadopoulos da Limasol’da patlamayı hissettiğini be deprem olduğunu düşündüğünü bildiriyor.









