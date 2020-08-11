Beyrut'taki patlamada 8 bin bina hasar gördü

Lübnan Yüksek Afet Konseyi Başkanı Muhammed Hayr, Beyrut Limanı'ndaki patlama sonucu 50'si tarihi 8 bin binada hasar oluştuğunu söyledi.

Hayr, Beyrut Limanı'nda 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak etmesiyle yaşanan felaketin kentteki yapılara verdiği zarar hakkında AA muhabirine konuştu.

"Başkentteki patlamada 50'si tarihi olmak üzere 8 bin bina hasar gördü." diyen Hayr, hasar tespit çalışmalarının henüz tamamlanmadığını ifade etti.

Başbakanlığa bağlı Yüksek Afet Konseyi Başkanı Hayr, binalardaki hasarın boyutunun Beyrut Limanı'na yakınlıkları ölçüsünde değiştiğini dile getirdi.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Patlamada, 200'den fazla kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 6 bin kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söylemişti.

Bu açıklamanın ardından sosyal medyanın yanı sıra Lübnan ve dünya basınında birçok soru ve ihmal iddiaları gündeme gelmişti.