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11.08.2020 - 17:05 | | AA

Beyrut'taki patlamada 8 bin bina hasar gördü

200'ü aşkın insanın hayatına mal olan tarihi patlamanın bilançosu netleşiyor, zarar gören binalardan 50'si ise tarihi nitelik taşıyor.

Beyrut'taki patlamada 8 bin bina hasar gördü

Lübnan Yüksek Afet Konseyi Başkanı Muhammed Hayr, Beyrut Limanı'ndaki patlama sonucu 50'si tarihi 8 bin binada hasar oluştuğunu söyledi.

Hayr, Beyrut Limanı'nda 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak etmesiyle yaşanan felaketin kentteki yapılara verdiği zarar hakkında AA muhabirine konuştu.

"Başkentteki patlamada 50'si tarihi olmak üzere 8 bin bina hasar gördü." diyen Hayr, hasar tespit çalışmalarının henüz tamamlanmadığını ifade etti.

Başbakanlığa bağlı Yüksek Afet Konseyi Başkanı Hayr, binalardaki hasarın boyutunun Beyrut Limanı'na yakınlıkları ölçüsünde değiştiğini dile getirdi.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Patlamada, 200'den fazla kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 6 bin kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söylemişti.

Bu açıklamanın ardından sosyal medyanın yanı sıra Lübnan ve dünya basınında birçok soru ve ihmal iddiaları gündeme gelmişti.

Son dakika... MSB görüntüleri paylaştı! Hepsi mağaradan çıktıMilli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika Pençe Kaplan Operasyonu paylaşım yapıldı. MSB'den yapılan açıklamada, 'Operasyonu’nda icra edilen arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK’ya ait; 1 adet AT-4 güdümlü tanksavar silahı, 1 adet M16 Piyade Tüfeği, 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi' denildi.
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