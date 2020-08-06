MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Beyrut'taki patlamanın bilançosu 15 milyar doları aşabilir!
ABONE OL
06.08.2020 - 00:05 | | AA

Beyrut'taki patlamanın bilançosu 15 milyar doları aşabilir!

Beyrut Valisi Mervan Abbud, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın yol açtığı zararın 10 ila 15 milyar doları aşabileceğini belirtti.

Beyrut'taki patlamanın bilançosu 15 milyar doları aşabilir!

Abbud, televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Hasar çok büyük. Doğrudan ve dolaylı zararın 10 ila 15 milyar doları aştığını tahmin ediyoruz." dedi.

Beyrut Valisi, patlamayı "Lübnan'ın modern çağda yaşadığı en büyük kriz ve felaket" olarak nitelendirdi.

Beyrut Valisi Mervan Abbud, daha önce yaptığı açıklamada Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın 3 ila 5 milyar dolar zarara yol açtığını belirtmişti.

Beyrut Limanı'nda dün patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Sağlık Bakanı Hamad Hasan, son verilere göre patlamada 135 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 5 bin kişinin yaralandığını ve enkaz altında onlarca kayıp bulunduğunu açıklamıştı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Patlamanın ardından Rus iş adamı çıktı... Defalarca uyarılmış!
    Hakkari Valisi Akbıyık'tan vatandaşlara corona virüs uyarısıHakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentte corona virüs vakalarının artmaya devam etmesi durumunda yeni önlemler alınabileceğini söyledi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Türkiye'den Beyrut'a yardım! Yola çıktı

    Türkiye'den Beyrut'a yardım! Yola çıktı

    Milyonları ilgilendiriyor! O paralar iade ediliyor...

    Milyonları ilgilendiriyor! O paralar iade ediliyor...

    Trump'tan 'saldırı gibi görünüyor' açıklaması!

    Trump'tan 'saldırı gibi görünüyor' açıklaması!

    5 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı - Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango Online'da

    5 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı - Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango Online'da

    Sıradaki Haber