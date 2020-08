Beyrut’u yıkan patlama

Lübnan’ın başkenti Beyrut, eski Başbakan Refik Hariri suikastı davasında kararın açıklamasına günler kala büyük bir patlamayla sarsıldı. Beyrut Limanı’nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle güçlü bir patlama meydana geldi. Patlama sesi başkentin banliyölerinden de duyuldu. Sağlık Bakanı Hamad Hasan, eski Başbakan Saad Hariri’nin evinin yakınlarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre en az 70 kişinin öldüğünü, 4 bine yakın kişinin de yaralandığını açıkladı.

Lübnan Kızılhaç Örgütü de ülkenin farklı bölgelerinde bulunan tüm ambulansların Beyrut’a gönderildiğini bildirdi. Beyrut’taki hastanelerin büyük bir kısmının dolmasıyla yaralıların başkent dışındaki hastanelere sevk edildiği belirtildi. Hayatını kaybedenler arasında Hristiyan Ketaib Partisi Genel Sekreteri Nizar Necaryan’ın da olduğu bildirildi. Hariri’nin evinde ve çevre binalarda büyük hasar oluşurken, eski başbakanın sağlık durumunun iyi olduğu ve olayı takip ettiği belirtildi. Patlama nedeniyle başkentteki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı, hükümet binası ve Muhammed el-Emin Camii’nin yanı sıra çevre binalar, araçlar ve caddelerde büyük hasar oluştu. Kent adeta savaş alanına döndü.

Beyrut Limanı patlama sonrası enkaza döndü

Hesabı sorulacak

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamanın ardından Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Yüksek Savunma Konseyi’ni topladı. Avn, patlama sonrası emniyet birimlerine bölgede güvenliğin tesis edilmesi talimatı verdi. Patlamayı ‘felaket’ olarak nitelendiren Başbakan Hassan Diyab ise hayatını kaybedenler için bir günlük ulusal yas ilan edildiğini açıkladı. Diyab, “Lübnan’da yaşanan felaketin sorumlularından hesap sorulacak” dedi. 2014’ten bu yana limanda bulunan tehlikeli depo hakkında gerçekleri açıklayacaklarını belirten Diyab, Lübnan’ın evladını kaybetmiş bir baba gibi olduğunu söyledi. Diyab, tüm kardeş ülkelere, Lübnan’ın yanında yer alması ve destek olması için acil yardım çağrısında bulundu.

Hiroşima gibi

Olay yerinde incelemelerde bulunan Beyrut Valisi Mervan Abbud ise, gözyaşlarına hakim olamadı. Patlamayı Hiroşima ve Nagazaki’ye benzeten Abbud, Beyrut’un felaket bölgesi haline geldiğini ve hasarın yüksek olduğunu belirtti. Lübnan’daki Hizbullah Örgütü, patlamayı “elim bir facia” şeklinde nitelendirerek, birlik ve dayanışma çağrısında bulundu.

Öte yandan Lübnan’a Avrupa Birliği ve bölge ülkelerinden destek açıklamaları geldi. Katar başta olmak üzere Mısır, Ürdün, Irak, İran ve İsrail’den yardım teklifleri ile dayanışma açıklamaları yapıldı. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Lübnan halkının yanında ve yardıma hazır olduklarını belirterek, Lübnan halkına “güçlü durun” mesajı gönderdi. Michel, “Dualarım Lübnan halkı ve Beyrut’taki trajik patlamanın kurbanlarının aileleri için. AB yardım ve destek vermeye hazırdır. Güçlü durun.” ifadesini kullandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Lübnanlılara kardeşlik dayanışması gösteriyorum” mesajını paylaşırken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson da “Tüm düşüncem ve duam patlamadan etkilenenlerle. Elimizden gelen tüm desteği vermeye hazırız” açıklamasını yaptı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da yaptığı açıklamada “Büyük patlamada yaşamını yitirenler için en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Durumu yakından takip ediyoruz ve bu trajediyi atlatmalarında Lübnan halkına yardım etmeye hazırız” ifadelerini kullandı.

Hariri kararından önce

Patlamanın BM Uluslararası Lübnan Mahkemesi’nin eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri suikastı davasında kararını açıklamasına günler kala gerçekleşmesi dikkati çekti. Refik el-Hariri’nin 2005 yılında 21 kişiyle birlikte hayatını kaybetmesine neden olan saldırının failini ortaya çıkarmak amacıyla açılan davanın sonucu Cuma günü belli olacak. Saldırıda baş şüpheli olarak yargılanan 4 Hizbullah üyesi gıyaben yargılanacak. Cuma günü alınacak karar Hariri cinayeti üzerine verilecek. Ancak şüpheliler hala geniş olan uzun ve maliyetli bir duruşmada yargılanmaya devam edecek. Geçen yıl baş şüpheli Salim Ayyash hakkında politikacılara yönelik saldırılar düzenlediğine dair iddialar nedeniyle terörizm ve cinayet suçlamasıyla ikinci bir dava açılmıştı. Dava sonucunun, kırılgan bir yapıya sahip Lübnan’da, Hizbullah tarafında rahatsızlık yaratmasından ve ülkeyi yeni bir gerginliğe sürüklemesinden endişe ediliyor.

2 Türk yaralandı

Türkiye’nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, patlama sonucu Beyrut’un korkunç şekilde sarsıldığını belirtti. Çakıl, patlamanın olduğu bölgeye oldukça yakın bir noktada bulunan Türkiye’nin Beyrut Büyükelçiliği rezidansının da hasar gördüğünü ve oradan ayrılmak durumunda kaldıklarını kaydetti. Şu ana kadar patlamada 2 Türk vatandaşının yaralandığı bilgisine ulaştıklarını belirten Çakıl, bunların durumlarının iyi olduğunu ifade etti. Türk Hava Yolları da patlamanın etkisiyle ofisinin camlarının kırılması nedeniyle bir personelin hafif yaralandığını bildirdi.

Erdoğan, Mişel Avn’la görüştü

Lübnan’a insani desteğe hazırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Beyrut’ta meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa dileyerek, kardeş Lübnan halkına geçmiş olsun temennisinde bulundu. Türkiye’nin Lübnan’ın yanında olduğunu ifade eden Erdoğan, Lübnan için sağlık başta olmak üzere ihtiyaç duyulan her alanda insani desteğe hazır olduklarını belirtti. Erdoğan, ayrıca Twitter hesabından paylaştığı taziye mesajında “Türkiye’de bizler, her daim Lübnan’ın ve Lübnanlı kardeşlerimizin yanında duracağız” ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Lübnan halkına başsağlığı dileyerek “Lübnanlı kardeşlerimize her türlü desteğe hazırız” dedi.

2.7 ton amonyum nitrat infilak etti

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Beyrut Limanı’ndaki patlamada herhangi bir güvenlik önemli alınmadan 6 yıldır depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak ettiğini açıkladı. Lübnan Emniyet Müdürü Abbas İbrahim ise söz konusu amonyum nitratın Afrika’ya gönderilmek üzereyken limanda infilak ettiğini söyledi.