Biden cuma günü 'büyük felaket'i ziyaret edecek

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, eşi Jill Biden ile Teksas'ın Houston kentine gidecek.
Biden, kutup soğukları sebebiyle ciddi elektrik ve su kesintileri yaşanan Teksas'ı cuma günü ziyaret ederek Houston kentinde yetkililerden son durumla ilgili bilgi alacak.
ABD'de 11 Şubat'tan itibaren Teksas başta olmak üzere birçok bölgeyi etkileyen aşırı soğuklar ve buna bağlı kazalar nedeniyle yaklaşık 60 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. ABD Başkanı Biden, Teksas eyaletinde "büyük felaket" ilan ederek eyalete federal yardım emri vermişti.
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye tepkiAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik açıklamalarında CHP'yi eleştirerek "Politik tartışma yerine meselenin içine aileyi karıştırıyorlar, bu son derece saygısız, ahlaki olmayan bir yaklaşım." ifadelerini kullandı. Yunanistan ile görüşmelere ilişkin bilgi veren Çelik, "Türkiye Cumhuriyetini köşeye sıkıştırmak ya da zarar vermek için başkalarıyla kurduğunuz ittifakların, hiçbir işe yaramayacağını biz biliyoruz siz de biliyorsunuz. Sonuçta yapacağınız en sağlıklı şey, oturup Türkiye Cumhuriyeti ile kazan kazan temelinde bir anlaşmaya varmaktır." sözlerine yer verdi.