Son dakika! Dünya hayretle izliyor! 'Büyük felaket' ilan edildi

Boyd, daha sonra sildiği Facebook notunda, "Kimse size ya da ailenize bir şey borçlu değil. Yerel yönetimin böyle zor zamanlarda sizi desteklemek gibi bir sorumluluğu yok. Batın ya da yüzün, bu sizin seçiminiz. Sadece güçlü olanlar ayakta kalacak ve zayıflar donacak” ifadelerini kullanmıştı.