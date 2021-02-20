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AA
• 20 Şubat 2021 - 22:15 • Son Güncelleme:

Son dakika! Dünya hayretle izliyor! 'Büyük felaket' ilan edildi

Gelen son dakika haberine göre; ABD Başkanı Joe Biden, yaklaşık bir haftadır ülkenin iç, orta ve güney kısımlarını etkisi altına alan şiddetli kutup soğukları nedeniyle Teksas eyaletinde "büyük felaket" ilan etti.

AA
• 20 Şubat 2021 - 22:15 • Son Güncelleme:
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CNN'in haberine göre, Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'in "şiddetli kış soğuklarından etkilenen bölgelerde kurtarma çalışmalarına destek olmak için büyük felaket ilan ederek, eyalet ve yerel kurtarma çabalarını desteklemek için federal yardım emri verdiği" belirtildi.

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Açıklamada, yardımın geçici konut ve ev onarımları için hibeleri, düşük maliyetli kredileri, bireylerin ve işletme sahiplerinin felaketin etkilerinden kurtulmasına yardımcı olacak diğer programları içerebileceği vurgulandı.

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Biden'ın Teksas'ta "büyük felaket" ilan etmesiyle bölgeye yapılacak yardım faaliyetlerine daha fazla federal fon harcanmasının önü açıldı.

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Başkan Biden'ın "varlığının yardım faaliyetlerine yük olmaması halinde" Teksas'ı ziyaret edebileceğini söylediği aktarıldı.

5Yaklaşık 60 kişi hayatını kaybetti

Yaklaşık 60 kişi hayatını kaybetti

Teksas başta olmak üzere birçok bölgeyi etkileyen şiddetli kar ve buzlanma, olumsuz durumların yaşanmasına neden olurken, aşırı soğuklar ve buna bağlı kazalar nedeniyle şu ana kadar yaklaşık 60 kişi hayatını kaybetti.

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Elektrik hizmetinin tekrar verilmeye başlandığı Teksas'ta yaklaşık 80 bin kişinin elektriğe erişimi bulunmazken, bölgede yaklaşık 14 milyon kişi ise hala temiz suya erişimde zorluklarla karşılaşıyor.

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Teksas'taki yerel kaynaklarda, son bir haftadır etkili olan sert kış şartlarının 45 ila 50 milyar dolar hasara yol açtığı belirtiliyor.

8Belediye başkanı istifa etti

Belediye başkanı istifa etti

Vatandaşlara yardım etmenin yerel yönetimin sorumluluğu olmadığını belirten Colorado City Belediye Başkanı Tim Boy, eleştiriler üzerine istifa etti.

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Boyd, daha sonra sildiği Facebook notunda, "Kimse size ya da ailenize bir şey borçlu değil. Yerel yönetimin böyle zor zamanlarda sizi desteklemek gibi bir sorumluluğu yok. Batın ya da yüzün, bu sizin seçiminiz. Sadece güçlü olanlar ayakta kalacak ve zayıflar donacak” ifadelerini kullanmıştı.

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Colorado City'nin bağlı olduğu Mitchell County'den yönetici Jody Beavers, Boyd'un söz konusu mesajı kötü niyetle yazmadığını sadece farklı bir yaklaşımı olduğunu belirterek “O iyi biri, bence duruma öfkelendi” dedi.

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Kasabadaki vatandaşların ısınmak için kamu binalarının açılmasını istediğini kaydeden Beavers, "Sanırım yanlış anladı ve insanların kendilerine otel odası tutulmasını istediğini sandı. Aslında sadece ısınacakları bir yer istediler" diye konuştu.

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