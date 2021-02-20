AA
• 20 Şubat 2021 - 22:15 • Son Güncelleme:
Son dakika! Dünya hayretle izliyor! 'Büyük felaket' ilan edildi
Gelen son dakika haberine göre; ABD Başkanı Joe Biden, yaklaşık bir haftadır ülkenin iç, orta ve güney kısımlarını etkisi altına alan şiddetli kutup soğukları nedeniyle Teksas eyaletinde "büyük felaket" ilan etti.
AA
• 20 Şubat 2021 - 22:15 • Son Güncelleme:
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CNN'in haberine göre, Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'in "şiddetli kış soğuklarından etkilenen bölgelerde kurtarma çalışmalarına destek olmak için büyük felaket ilan ederek, eyalet ve yerel kurtarma çabalarını desteklemek için federal yardım emri verdiği" belirtildi.
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Yaklaşık 60 kişi hayatını kaybetti
Teksas başta olmak üzere birçok bölgeyi etkileyen şiddetli kar ve buzlanma, olumsuz durumların yaşanmasına neden olurken, aşırı soğuklar ve buna bağlı kazalar nedeniyle şu ana kadar yaklaşık 60 kişi hayatını kaybetti.
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