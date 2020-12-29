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29.12.2020 - 01:26 | | AA

Biden savaş döneminden kalma yasayı kullanabilir

ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın, savaş dönemlerinde kullanılan Savunma Üretim Yasasını yeni tip koronavirüs (covid-19) aşısının üretiminin artırılması için devreye sokabileceği bildirildi.

Biden savaş döneminden kalma yasayı kullanabilir

 

Biden'ın danışmanlarından Dr. Celine Gounder, CNBC televizyonuna yaptığı açıklamada, "Biden, kişisel koruyucu ekipman ile test kapasitesini artırmak ve yeterli miktarda aşı ham maddesi üretmek için savaş dönemi yasasını yürürlüğe sokacak." dedi.

Gounder, Biden göreve başladığında test sayısında da büyük artış olacağını da belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, salgının başlarında General Motors'a suni solunum cihazı ürettirmek için savaş döneminden kalma Savunma Üretim Yasası'na başvurmuştu.

Elazığ'da Ay halesi oluştuElazığ’da Ay'ın etrafını saran çemberin görüntüsü, vatandaşların ilgisini çekti. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, oluşan çemberin hale olduğu belirtti.
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