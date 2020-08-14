Biden ve Harris Trump’ı topa tuttu

Joe Biden, Harris’i Başkan Yardımcısı Adayı olarak seçmenin “doğru bir tercih” olduğunu belirterek, Kamala Harris’in hem hukukçu hem de siyasetçi kimliğiyle elde ettiği başarılara değindi. Harris’i seçmesinin Beyaz Saray’dan tepki çekmesini beklediklerini vurgulayan Biden, “Trump daha şimdiden saldırılarına başladı. Kamala’yı ‘edepsiz’ olarak niteledi. Bu bizi şaşırtmadı, çünkü Trump’ın Amerikan tarihindeki diğer başkanlardan daha iyi yaptığı şey, mızmızlanmak. Kimse Trump’ın güçlü kadınlarla bir derdi olmasına şaşırdı mı?” ifadesini kullandı.



Kasım ayındaki seçimlerden zaferle çıkmaları durumunda ABD’yi yeniden inşa etmek için çalışacaklarını vurgulayan Joe Biden, “Başkan Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence’in hem yurt içinde hem de yurt dışında yarattığı 4 yıllık dağınıklığı toparlayacağız. Bu süreçte ülke kötü yönetildi, dünya genelindeki çeteler ve teröristler şımartıldı” eleştirisinde bulundu. Kamala Harris ise yaptığı konuşmada, böyle bir adaylığa seçilmekten dolayı gururlu olduğunu belirterek, ülkedeki Kovid-19 salgınından Donald Trump’ı sorumlu tuttu. Harris, “İşsizlik bugün itibariyle 3 katına çıktı. Bunun nedeni de göreve uygun olmayan birini başa getirmemizdi” dedi.