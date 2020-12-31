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31.12.2020 - 18:58 | | AA

Biden'den "Rum hükümeti ile çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum" mesajı

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis ve Rum hükümeti ile çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

Biden'den "Rum hükümeti ile çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum" mesajı

 

Rum basınında yer alana habere göre, GKRY Hükümet Sözcüsü Kyriacos Koushios'un yaptığı yazılı açıklamaya göre, Biden, seçim zaferinin ardından kendisini kutlayan Anastasiadis'e teşekkür mektubu yolladı. 

Biden, mektubunda, "GKRY lideri Anastasiadis ve Rum hükümeti ile iki ülke ve halklarının karşı karşıya olduğu ortak zorlukları ele almak için çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı. 

Mektubunda Rum lider Anastasiadis ile görüşmeyi arzuladığını belirten Biden, Yardımcısı Kamala Harris ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve iklim değişikliği gibi küresel sorunların yaşandığı ve uluslararası iş birliği gerektiren bir dönemde Başkanlık görevini devraldıklarını vurguladı.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 31 Aralık 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 178 bin 217 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 380 kişinin testi pozitif çıktı, 239 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 918 oldu, 22 bin 21 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 100 bin 650'ye yükseldi.
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