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24.01.2021 - 18:07 | | AA

Biden'ın 'kaynağı belirsiz para' ile desteklendiği iddia edildi

ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın seçim kampanyasının 'kaynağı belirsiz para' ile desteklendiği öne sürüldü.

Biden'ın 'kaynağı belirsiz para' ile desteklendiği iddia edildi

ABD'li medya kuruluşlarından Bloomberg'de yer alan haberde, Biden'ın kampanyasının ismi belli olmayan bağışçılardan gelen 145 milyon dolar ile desteklendiği, Demokratların yıllardır kaynağı belirsiz olan bu bağışlara tepki gösterdiği ifade edildi.

Biden için toplanan bu bağışların, rakibi eski Başkan Donald Trump adına toplanan 28,4 milyon doları gölgede bıraktığı, 2012'de Cumhuriyetçi başkan adayı Mitt Romney için toplanan 113 milyon dolarlık yardımı da aşarak rekor kırdığı belirtildi.

Haberde, Demokratların siyasette kaynağı belirsiz parayı yasaklama hareketinin ön saflarında yer aldığı hatırlatıldı.

Balkonundan eşyaları atıp evi ateşe verdiAntalya’nın Konyaaltı ilçesinde yaşayan adam iddiaya göre önce balkona çıkıp televizyonu aşağı attı sonra evi ateşe verdi.
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