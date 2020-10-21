'Biden'ın oğlunun bilgisayarı FBI'ın elinde'

Tartışmalı e-postaların "gerçek" olduğu ifade edilirken, FBI ve Adalet Bakanlığı içerisinden kaynakların, dizüstü bilgisayarın, Joe Biden'ı hedef alan bir Rus dezenformasyon kampanyasının parçası olmadığı değerlendirmesini yapan Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe ile aynı görüşte olduğu ifade edildi.

FBI ise bilgisayarla ya da e-postalarla ilgili bir soruşturma yürütülüp yürütülmediğine ilişkin bilgi vermedi.

İDDİALAR

New York Post gazetesinin 14 Ekim'de yayımladığı haberde, Biden'ın Başkan Yardımcılığı yaptığı dönemde, oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna menşeli enerji firmasıyla ilişkilerine müdahil olduğu ve bu firmayı soruşturan başsavcıyı görevden almaları için Ukrayna'ya baskı yaptığı iddia edilmişti.

E-postalarda, Hunter Biden'ın aylık 50 bin dolar maaşla yönetim kurulu üyesi olduğu Burisma'nın yönetim kurulunda bulunan Vadym Pozharskyi'nin mayıs 2014'teki bir e-postasında, Hunter Biden'a "Etkinizi, şirketimizin yararına nasıl kullanabilirsiniz?" diye sorduğu ortaya çıkmıştı.

Haberde, Hunter Biden'ın iddialara yanıt olarak o anda Katar'da olduğunu belirttiği ve "Burisma'ya yönelik resmi bir suçlama var mı?" diye sorduğu ifade edilmişti.

Pozharskyi'nin, 17 Nisan 2015'te Hunter Biden'a gönderdiği e-postada, Joe Biden ile tanıştığını anlattığı öne sürülmüştü.

Bundan bir süre sonra da Biden'ın Burisma'yı soruşturmak isteyen başsavcıyı görevden aldırdığı ileri sürülmüştü.