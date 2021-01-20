Biden'ın yemin töreni öncesi şok! 12 muhafızın aşırı sağcılarla bağlantısı tespit edildi

ABD Ulusal Muhafızlar Komutanı Orgeneral Daniel Hakonson, Joe Biden'ın Çarşamba günü gerçekleşecek başkanlık yemin töreninde görevli 12 Ulusal Muhafız askerinin aşırı sağcı gruplarla ilişkili olduğunun tespit edildiğini ve bunların yemin törenindeki görevlerinden alındığını açıkladı.

Orgeneral Hakonson, Pentagon'da düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

ABD'li general, iki Ulusal Muhafız askerinin sosyal medya paylaşımlarında ve mesajlarından aşırı sağcı görüşlere sahip olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Hakonson, "Ayrıca 10 asker de FBI tarafından tespit edildi. Bunlardan biri komuta kademesinden yapılan bir ihbarla biri ise gizli bir ihbarla tespit edildi" dedi.

Biden'ın yemin töreninde 25 bin Ulusal Muhafız başkent Washington'da görev yapacak.

BİDEN’IN GÖZLERİ DOLDU

Öte yandan Biden, tören için başkent Washington'a hareket etmeden önce Delaware'de açıklamalarda bulundu.

Konuşmasını yaparken gözleri dolan Biden, "Washington'a yolculuğumuzun burada başlaması benim için oldukça kişisel. Karanlık günlerden geçiyoruz ama sonunda her zaman ışık var. Bu eyalet bana bunu öğretti" dedi.

BLAİR HOUSE'DA KALACAK

Washington'da Blair House'da kalacak olan Biden, akşam saatlerinde ise Lincoln Memorial'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin anılacağı bir törene katılacak.

Biden yarın yerel saatle 11.30 civarında yoğun güvenlik önlemleri altında başlayacak devir teslim töreninde ABD'nin 46. başkanı olacak.

Amerikan kongresinin 6 Ocak'ta Trump destekçileri tarafından basılmasının ardından Washington'da güvenlik önlemleri artırılmıştı.

Biden'ın yemin töreni hazırlıkları kapsamında Washington'da çok sayıda cadde ve sokak trafiğe kapatılırken, alınan muhtemel saldırı ihbarlarına karşılık kentte yoğun güvenlik önlemleri söz konusu.

Kaynak: Independent Türkçe