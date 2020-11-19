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19.11.2020 - 14:34 |

Bilim insanları yeni bir yöntemle elmas üretti

Avustralya Ulusal Üniversitesi ve RMIT Üniversitesi'nden bilim insanları, laboratuvar ortamında birkaç dakikada elmas elde etti.

Bilim insanları yeni bir yöntemle elmas üretti

Bilim insanları, laboratuvar ortamında ve oda sıcaklığında sadece birkaç dakikada elmas elde etti.

Elmas, doğada milyarlarca yıl boyunca çok yüksek miktarda basınç ve sıcaklık sonucu meydana geliyor.

Ancak Avustralya Ulusal Üniversitesi (ANU) ve RMIT Üniversitesi'ndeki bilim insanları, bu değerli taşın Lonsdaleite ve sıradan elmas denen iki türünü laboratuvar ortamında üretti.

Araştırmacılar, Lonsdaleite'nin bir göktaşının Dünya’ya çarpması sonucu oluştuğunu diğerininse nişan yüzüklerinde bulunanlar olduğunu belirtti.

Daily Mail'de yer alan habere göre, çalışmayı gerçekleştiren ekipten ANU’da fizik profesörü olan Jodie Bradby, doğadaki elmaslar hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Doğal elmaslar, yüksek basınçların ve bin santigrat derecenin üzerinde sıcaklıkların olduğu Dünya’nın yaklaşık 150 kilometre derinlerinde milyarlarca yılda oluşuyor."

Ekip daha önce, Lonsdaleite türünü yine laboratuvar ortamında ancak bu sefer yüksek sıcaklıklarda elde etmeyi başarmıştı.

Ancak beklenmedik yeni keşif, hem söz konusu türün hem de normal elmasın bale ayakkabısının ucundaki 640 Afrika filine eşdeğer basınçla ve oda sıcaklığında meydana getirilebileceğini gösteriyor.

Profesör Bradby, kilit noktanın basıncı uygulama şekilleri olduğunu belirtti ve ekledi:

"Çok yüksek basıncın yanı sıra, kaydırıcı kuvvetin meydana gelmesine izin veriyoruz. Bu sayede karbonun atomlarının hareket edip Lonsdaleite ve sıradan elması oluşturduğunu düşünüyoruz."

Araştırma ekibinden Profesör Dougal McCulloch, iki türdeki elmasın laboratuvarda nasıl oluştuğunun görüntülerini oluşturmak için gelişmiş elektron mikroskobu kullandı. Böylece deney örneklerinden sağlam bölümler yakalamak istedi.

Kaynak: Independent Türkçe

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