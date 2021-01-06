Binlerce kuş esrarengiz biçimde öldü: Kuş gribi alarmı!

Kuş cesetlerinden alınan örneklerin analizinden gelen ilk raporlar, ekseriyetle kuş gribi olarak bilinen kuş influenzasını doğruladı. Bu da Racastan, Kerala ve Madya Pradeş'in ardından Himaçal Pradeş'i enfeksiyonun bildirildiği 4. Hindistan eyaleti yaptı.

Bununla birlikte, Çevre Bakanlığı'nda yaban hayatından sorumlu başmüsteşar Sumitra Dasgupta, Down to Earth dergisine verdiği röportada, ölüm sebebinin saptanması için örneklerin Ulusal Yüksek Güvenlikli Hayvan Hastalıkları Enstitüsü'ne de gönderildiğini söyledi. Çevre Bakanlığı Birliği (Çevre, Orman ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Hindistan hükümetine bağlı bakanlık -ed.n.) ise pazartesi günü göçmen kuşların habitatlarında sıkı bir nöbet tutulması emri verdi.

3 Ocak'ta yayımlanan yönergelerde bakanlık, "Yaban hayatındaki ölüm oranının gözetimi, özellikle öncelikli olarak ele alınmalı. Ve eyaletlerin bu tarz ölüm vakalarını bu bakanlığa bildirmesi isteniyor" dedi.

Kuş gribi, kuşlarda H5N1 influenza virüsünün neden olduğu, son derece bulaşıcı ve ciddi bir solunum yolu hastalığı. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, kuş gribi türleri genellikle insanlara bulaşmamakla beraber bazı durumlarda insanları da enfekte ettiği rapor edilmişti.

Bu arada Himaçal'daki yönetim eyaletin Kangra bölgesinin bazı kısımlarında kümes hayvanı alım satımını yasakladı. Salı günü, Kangra'nın bölge sulh hakimi Rakeş Kumar Prajapati, bir sonraki duyuruya kadar insanların ve çiftlik hayvanlarının Pong Barajı gölünün çevresindeki bir kilometrelik alana girmesini yasakladı.

Racastan'da grip salgını nedeniyle 425 kadar karga hayatını kaybetmişti. Madya Pradeş'te yaklaşık 50 karganın cesedinde kuş gribi virüsüne rastlanmış, bu da yetkilileri alarma geçirmişti. Kerala yönetimi de yüzlerce ördek öldükten sonra eyalet bölgelerinin ikisinde kuş gribi salgını olduğunu doğruladı.

4 Ocak'ta Kerala'nın Orman ve Hayvancılık Bakanı K. Raju, test için gönderilen 8 örnekten 5'inde H5N8 suşu bulunduğunu açıkladı.

Bakan ayrıca, basına, enfeksiyon nedeniyle yaklaşık 12 bin ördeğin öldüğünü ve bu yüzden, enfeksiyonun daha fazla yayılmasını önlemek için yaklaşık 36 bin ördeğin itlaf edilmesi gerektiğini söyledi. Kerala'da 2016'da da H5N8 gribi bildirilmişti.

Kaynak: Independent Türkçe