Bir toplantı iki açıklama

Türkiye, Doğu Akdeniz’de hak ve menfaatlerinden asla vazgeçmeyeceğini vurgularken, gerilimin yatışması için masayı işaret etmişti. MSB, önceki gün, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO karargahındaki teknik toplantının tamamlandığını duyurdu. Bakanlık, askeri unsurlar arasındaki muhtemel müdahalelerin engellenmesine yönelik tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu belirtilirken, bir sonraki toplantının da önümüzdeki günlerde planlandığını aktardı.

Ancak Atina, söz konusu teknik toplantıyla ilgili ilginç bir açıklamada bulundu. Yunan resmi ajansı ANA’nın, Atina’daki diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, “Yunan heyetin Türk yetkililerle diyalog kurmadığı” öne sürüldü.

‘Diyalog kurmadık’

Askeri unsurlar arasındaki muhtemel müdahalelerin engellenmesine yönelik tedbirlerin ele alındığı toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmadığının altı çizilen haberde, bir Yunan subayın, Atina’nın NATO Genel Sekreteri’nin olası gerginliği azaltma mekanizmasına ilişkin önerileri hakkındaki değerlendirmesini sunmak için NATO Askeri Komite Başkanı’nın ofisine gittiğini söyledi. Söz konusu kaynaklar, Askeri Komite Başkanı’nın, Yunan subaydan değerlendirmeler hakkında “bir dizi açıklama istediğini” öne sürerek, “Türk subayla herhangi bir diyalog kurulmadığını” savundu.

“Teknik toplantılar kapsamında görüş alışverişi yapılmadığı” iddiasında bulunan Yunan kaynaklar, Ankara’nın açıklamasının “Türkiye’nin olası yaptırımlardan kaçınmak için gerçek dışı bir tablo sunma çabasının bir parçası olduğunu” iddia etti.