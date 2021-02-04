'Bizon adama' Şamanizm inancı nedeniyle organik gıda verilecek

Dini sebeplerle organik gıda tükettiği söylenen ve hapishanede 9 gün boyunca verilen yemekleri yemeyen Jacob Chansley'ye organik gıda verilmesine karar verildi.

QAnon Şamanı olarak da tanınan Chansley, geçen hafta gönderildiği Washington'daki hapishanede yargılanacağı duruşmayı bekliyor. Chansley'nin gözaltına alındığı memleketi Arizona'daki cezaevinde organik gıda aldığı ancak Washington'da kendisine yemekhane yemeği verildiği belirtildi.

Avukatı Al Watkins, dün düzenlenen duruşmada Chansley'ye şaman gelenekleri uyarınca organik gıda verilmesini istedi. Watkins, mahkemeye sunduğu dilekçede "Şaman inancı ve yaşam tarzı nedeniyle organik olmayan ya da doğal olmayan kimyasallar içeren gıdaları yemek müvekkilimde istenmeyen sağlık sorunları yaratacaktır" ifadelerini kullandı. Watkins, müvekkilinin kilo kaybettiğini ve sağlık durumunun kötüye gittiğini belirtti.

Savcılık, şamanizmin organik gıda yemeyi şart koştuğuna dair bir delil olmadığını ve hapishaneye organik gıda tedariğinin lojistik açıdan zor olduğunu bildirdi.

Hakimse Chansley'nin dini inançları nedeniyle organik gıdaya erişmesi gerektiğine hükmetti.

Chansley Kongre baskınına eski Başkan Donald Trump'ın çağrısı üzerine katıldığını, hükümeti devirmek gibi bir niyeti olmadığını ve herhangi bir sabıkası bulunmadığını belirterek tahliyesini talep ediyor.

Trump destekçilerinin ABD Başkanı Joe Biden'ın görevinin onaylanacağı oturum öncesinde ABD Kongresi'ne düzenlediği baskında biri polis 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Independent Türkçe