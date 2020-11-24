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24.11.2020 - 22:24 | | AA

Blinken'ın ilk mesajı 'uluslararası işbirliği' oldu

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın Dışişleri Bakanlığına getireceği Antony Blinken, uluslararası iş birliği mesajı vererek, "Dünyanın tüm sorunlarını tek başımıza çözemeyiz. Diğer ülkelerle birlikte çalışmamız gerek, onların iş birliğine ve aynı zamanda güvenine ihtiyacımız var.'' dedi.

Blinken'ın ilk mesajı 'uluslararası işbirliği' oldu

 

Biden, Wilmington'da düzenlediği basın toplantısında, kabinesine seçtiği bazı isimleri tanıttı.

Biden'ın Dışişleri Bakanlığına getireceği Blinken'in ilk mesajı "uluslararası iş birliği" oldu.

Blinken, "Dünyanın tüm sorunlarını tek başımıza çözemeyiz. Diğer ülkelerle birlikte çalışmamız gerek, onların iş birliğine ve aynı zamanda güvenine ihtiyacımız var." diye konuştu.

Biden'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği görevine getireceği Linda Thomas Greenfield ise "ABD geri döndü, çok taraflılık ve diplomasi geri döndü." ifadelerini kullandı.

Masumlar Apartmanı dizisinde 'Kadına şiddete dur de' çağrısıAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, TRT'nin sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın ekranlara gelen son bölümünde "hep birlikte şiddete dur diyelim" çağrısında bulundu.
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