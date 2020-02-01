Bloomberg, başkanlık seçimi kampanyasına 200 milyon dolar ayırdı

ABD 2020 seçimleri Demokrat başkan aday adaylarından eski New York belediye başkanı Michael Bloomberg, seçim kampanyası için kişisel servetinden 200 milyon dolar ayırdı.

Toplam servetinin 1 milyar dolarını bu işe yatırmayı gözden çıkaran Bloomberg, kasımda adaylığını açıklamasından sonraki bir ay içerisinde televizyon ve dijital reklama 140 milyon dolar harcamıştı.

Bloomberg’ün kampanya müdürü Kevin Sheekey, yaptığı açıklamada “Birinci ayımıza baktığımızda Donald Trump’ı 50 eyalette alt edebilmek için ortaya koyduğumuz kararlılık kendini gösteriyor. Kendisini yenmek için kaynağımız ve planımız var” diye konuştu.

Toplam servetinin 60 milyar dolar olduğu tahmin edilen Bloomberg’ün takımında 35 eyaletten bin kişi çalışıyor. Televizyon, dijital platformlar ve radyo reklamlarına bugüne kadar harcanan para 300 milyon dolar. Bu, Demokrat Parti’deki tüm rakiplerinin harcamalarını geçiyor.

CNN’in haberine göre bu harcamalar bir rekor. Bloomberg’in yalnızca reklam harcamaları, Donald Trump’ın 2016’daki başkanlık yarışında yaptığı 343 milyon dolarlık tüm harcamalarla rekabet ediyor.

Anketlere bakıldığında Demokrat adaylar arasında Eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ve bir önceki seçimde de aday olan Vermont Senatörü Bernie Sanders yarışı önde götürüyor.

Ancak Michael Bloomberg de eski South Bend Belediye Başkanı Pete Buttigieg ve Minesota Senatörü Amy Klobuchar’in önünde.

Bağış kabul etmeyen Bloomberg’ün cuma açıklanan harcamalarının bir kısmı şöyle:

3,3 milyon dolar anketlere

14 milyon dolar kendisine ait ekonomi kanalı Bloomberg LP’ye,

12 milyon dolar Bloomberg’ün sahip olduğu dijital ajans Hawkfish’e

1,5 milyon dolar New York’taki seçim genel merkezinin kirasına.

Cuma açıklanan raporda kampanya hesabında 12 milyon dolar kaldığı görünüyor. Ancak yetkililer, bu miktarın, Michael Bloomberg’ün harcamayı planladığı rakamı yansıtmadığını söylüyor.

Kaynak: Independent Türkçe