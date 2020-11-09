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09.11.2020 - 21:54 | | AA

BM Genel Sekreteri Guterres, ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ı kutladı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD Başkanlığı görevine seçilen Joe Biden'ı tebrik etti.

BM Genel Sekreteri Guterres, ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ı kutladı

BM Genel Sekreteri Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Guterres'in, Biden ve ABD Başkan Yardımcılığına seçilen Kamala Harris'i kutladığını söyledi. 

Dujarric, ''ABD ve Birleşmiş Milletler arasındaki ortaklık, dünyanın bugün karşı karşıya olduğu dramatik zorluklarla mücadele için gereken uluslararası iş birliğinin önemli bir ayağı.'' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldiği ilk günden itibaren BM'yi sık sık eleştirmiş ve ABD, BM İnsan Hakları Konseyi, Dünya Sağlık Örgütü ve UNESCO'dan çekilmişti. 

ABD'nin BM Filistinlilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) ve BM Nüfus Fonuna (UNFPA) finansal desteğini önemli ölçüde kesen Trump yönetimi, Paris İklim Anlaşması ve İran nükleer anlaşmasından da çekilmişti.

 

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