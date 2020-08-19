BM Genel Sekreteri'nden "Keita derhal serbest bırakılsın" çağrısı

BM'nin resmi internet sayfasında yer alan açıklamada, Genel Sekreter Guterres'in ''Mali Cumhurbaşkanı Keita derhal ve koşulsuz serbest bırakılmalı.'' ifadesine yer verildi.

BM Genel Sekreteri Sözcülüğü Ofisi'nden daha önce yapılan yazılı açıklamada da Mali'deki barışı koruma misyonu, barış gücü MINUSMA ve Genel Sekreter dahil, BM Genel Merkezi'nin Mali'deki durumu çok yakından takip ettiğine değinilmiş, "Genel Sekreter Antonio Guterres tüm Mali halkını ülkenin demokratik kurumlarının bütünlüğünü korumaya çağırıyor.'' değerlendirmesine yer verilmişti.

Mali'nin başkenti Bamako yakınlarındaki bir garnizondan sabah saatlerinde silah sesleri duyulmuş ve askeri araçların başkente ilerlediği öğrenilmişti. Ordunun 2 gruba ayrıldığı, isyancı askerlerin yanı sıra Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın emriyle hareket edenlerin de olduğu ifade edilmişti.

Meclis Başkanı Moussa Timbine, Ekonomi ve Finans Bakanı Abdoulaye Daffe ve Dışişleri Bakanı Tieble Drame'nin alıkonulduğu belirtilmişti. Keita'ya sadık olduğu bilinen Genelkurmay Başkanı Tieble Drame, Başbakan Boubou Cisse ve Cumhurbaşkanı Keita'nın oğlu Karim Keita'nın da askerlerin elinde olduğu öne sürülmüştü.

Cumhurbaşkanı Keita, yerel saatle 16.30 civarında askerler tarafından Bamako'daki konutundan alınmıştı. Keita'nın nereye götürüldüğü ise henüz bilinmiyor.