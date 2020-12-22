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22.12.2020 - 22:16 | | AA

BM Libya Özel Temsilciliğine seçilen Mladenov, görevi reddetti

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilciliği için seçilen Bulgar diplomat Nickolay Mladenov'un görevi kişisel nedenler yüzünden kabul etmediği bildirildi.

BM Libya Özel Temsilciliğine seçilen Mladenov, görevi reddetti

 

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Libya Özel Temsilciliği için seçtiği, BM Güvenlik Konseyi tarafından da onaylanan Mladenov'un, görevi "kişisel ve ailevi" nedenlerle kabul etmediğini açıkladı. 

Dujarric, şu an BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörlüğünü yürüten Mladenov'un 31 Aralık'ta istifa edeceğini söyledi. 

Guterrres, Mladenov'un yerine BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörlüğü görevine Norveçli diplomat Tor Wennesland'ı atamıştı. 

Gassan Selame'nin mart ayında istifa etmesinin ardından BM Libya Özel Temsilciliği görevine halen kimse atanamadı.

 

Kontrolünü kaybettiği araç ile kamyona çarptıMalatya'da bir otomobilin seyir halindeyken kamyona arkadan çarpması sonucu yaşanan feci kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.
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