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31.01.2020 - 00:48 | | AA

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Trablus'taki faaliyetlerini askıya aldı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Libya'nın başkenti Trablus'taki faaliyetlerini askıya aldı.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Trablus'taki faaliyetlerini askıya aldı

 

BMMYK Libya Direktörü Jean-Paul Cavalieri yaptığı açıklamada, sığınmacı ve mültecilerin kaldığı kampa sadece birkaç metre uzaklıkta askeri eğitim tatbikatları yapıldığını belirterek bu tesisin hedef haline gelmesinden endişe duyulduğu için faaliyelerini askıya almaktan başka seçenekleri kalmadığını bildirdi.

Cavalieri, kamptaki yüzlerce mülteciyi daha güvenli yerlere tahliye etmeye başladıklarını ifade etti.

BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame ise BM Güvenlik Konseyini video konferans ile Libya'daki gelişmelere ilişkin bilgilendirdiği toplantıda, özellikle Trablus ve çevresinde çatışmaların arttığını ve 6 Ocak'tan beri 4'ü çocuk 18 sivilin hayatını kaybettiğini söylemişti.

Libya'da 12 Ocak'tan beri 110'un üzerinde ateşkes ihlali kaydedildiğini belirten Selame, "Libya'da ateşkesin sadece adı var." ifadesini kullanmıştı.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, 19 Ocak'ta Berlin Konferansı'nda yapılan ateşkes çağrısına rağmen ihlallerini sürdürüyor.

Libya, 2011'de devrik lider Muammer Kaddafi'nin öldürülmesinden bu yana devam eden iç savaş nedeniyle meşruiyet krizine sahne oluyor.

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