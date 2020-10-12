MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri BM: Son 20 yılda doğal afetlerde hızlı artış görüldü
ABONE OL
12.10.2020 - 22:31 | | AA

BM: Son 20 yılda doğal afetlerde hızlı artış görüldü

Birleşmiş Milletler (BM), olağanüstü hava olayları ve doğal afetlerde son 20 yılda hızlı bir artış gözlendiğini ve 4,2 milyar kişiyi etkileyen bu afetlerin küresel ekonomide yaklaşık 3 trilyon dolar kayba neden olduğunu bildirdi.

BM: Son 20 yılda doğal afetlerde hızlı artış görüldü

 

BM'nin "Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü" dolayısıyla yayımladığı raporuna göre, 2000 ve 2019 yılları arasında 7 bin 348 büyük afet yaşandı.

Son 20 yılda olağanüstü hava olayları ve doğal afetlerde hızlı bir artış kaydedilirken, 4,2 milyar kişiyi etkileyen bu afetler 1,23 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Doğal afetlerin küresel ekonomiye maliyeti ise 2,97 trilyon doları buldu.

Rapora göre, son 20 yılda yaşanan büyük çaplı seller 2 kat artarken, fırtına, kuraklık, orman yangınları ve olağanüstü hava olaylarında da artış gözlemlendi.

Deprem ve tsunamilerde artış

En fazla can kaybına neden olan deprem ve tsunamilerin sayısında da artış yaşandı.

En fazla doğal afet Asya'da meydana gelirken, 3 binin üzerinde afetin yaşandığı Asya'yı 1756 afetle Amerika ve 1192 afetle Afrika izledi.

Afetten en fazla etkilenen ülkeler arasında ise sırasıyla Çin, ABD, Hindistan, Filipinler ve Endonezya yer aldı.

Hint Okyanusu'nda 2004'te yaşanan tsunami nedeniyle 226 bin 400 kişi hayatını kaybederken, 2010'da Haiti'de yaşanan 7 büyüklüğündeki deprem ise 222 bin can aldı.

2 terörist Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduVan'da, jandarma ekiplerinin ikna çalışması sonucu, PKK'lı iki terörist, Şırnak'ın Silopi Kara Hudut Kapısı'na gelerek, güvenlik güçlerine teslim oldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İnstagram Hesap Silme ve Kapatma Linki 2020 - Instagram hesabı nasıl silinir? Telefondan kalıcı, geçici silme linkleri

İnstagram Hesap Silme ve Kapatma Linki 2020 - Instagram hesabı nasıl silinir? Telefondan kalıcı, geçici silme linkleri

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi

Yangını söndürmek isterken hayatını kaybetti

Yangını söndürmek isterken hayatını kaybetti

Sıradaki Haber