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01.07.2020 - 14:27 |

Bodrum'daki pide ve döner fiyatları İngiliz basınında!

Küresel corona virüs salgınının gölgesinde başlayan normalleşme süreci Türkiye'de de devam ediyor. Yaklaşık üç ay kapalı olan turistlik mekanlardaki fiyat farkı bugünlerde dikkatleri üzerine çekiyor. Yerli ve yabancı birçok turist tarafından tepki çeken fahiş fiyat artışına İngiliz basını da yer verdi.

Bodrum'daki pide ve döner fiyatları İngiliz basınında!

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki pide ve kebap fiyatları Türk basınından sonra İngiliz basınında da yer buldu. İlçenin merkezinde bir pide 25 ile 30 lira arasında satılırken, yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Yalıkavak Mahallesi'nde ise 55 liradan satışa sunuluyor.

Fiyat artışlarındaki en büyük neden de corona virüs salgını ve normalleşme ile birlikte toparlanma olarak gösteriliyor.

İNGİLİZ BASININA YANSIDI

İngiliz Dailymail gazetesinde, Bodrum'da bir müşterinin yemeğin ardından ödediği fatura yer aldı. Faturadaki, 7 euroluk Türk Kahvesi fiyatına ve pide için ödenen 24 euroya dikkat çekildi.

Yer alan diğer bir bilgiye göre, bazı bölgelerde denize girebilmek için ödenen tutar yaklaşık 65 euro.

BODRUM BELEDİYE BAŞKANI DA YER ALDI

Gazete, 370 liralık döner ile gündeme gelen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın konu ile ilgili sözlerine yer verdi. Aras; Bodrum'un her kesme hitap ettiğini belirtmiş, Bodrum’un ekmek parasının turizm olduğuna işaret etmişti.

Devamında, ''Biz turistin, vatandaşımızın demiyorum, cebindeki parayı sonuna kadar almakla mesulüz. Adam cebine para koymuş gelmiş, niye harcamasın?'' ifadeleri de haberde yer aldı.

BU İLK DEĞİL

Haberde bunun tarihte ilk olmadığına dair bilgilere de yer verildi.

Buna göre, Roma'da iki Japon turist bir balık ve spagetti yemeği için 380 sterlinlik fatura ödedi.

Yunanistan'da da kalamar, salata ve biradan oluşan öğle yemeği için 935 dolarlık bir hesap gönderildi.

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