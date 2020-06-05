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05.06.2020 - 07:00 |

Bolsonaro aradığı Sağlık Bakanı’nı ‘ordudan’ buldu

Brezilya’da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, daha önceki iki sağlık bakanının koronavirüs salgını konusunda kendisiyle yaşadığı anlaşmazlıklar sonrası görevlerinden ayrılmasının ardından bu bakanlığa General Eduardo Pazuello’yu atadı.

Bolsonaro aradığı Sağlık Bakanı’nı ‘ordudan’ buldu

Son Sağlık Bakanı Nelson Teich, Bolsonaro’nun, ülkedeki ekonomik faaliyetlere hızlı bir biçimde dönme çabalarına ve tartışmalı sıtma ilacı Klorokin’in tedavide kullanılması konusundaki ısrarlarına karşı çıkmış, bir ay görevde kaldıktan sonra da 15 Mayıs’ta istifa etmişti. Salgını hafife alan Bolsonaro, Teich’tan önceki bakan Luiz Henrique Mandetta’yı ise ülkedeki çeşitli vali ve belediye başkanlarının getirdiği sosyal mesafe kurallarını desteklemesi nedeniyle görevden almıştı.

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