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28.07.2020 - 14:15 | | DHA

Bolsonaro’ya yakınlığıyla bilinen 16 kişinin sosyal medya hesabı kapatıldı

Brezilya’da, Yüksek Mahkeme ile Devlet Başkanı Jair Bolsonaro arasında tansiyon tırmanıyor. Yüksek Mahkeme, başkana yakınlığı ile bilinen 16 kişinin sosyal medya hesabının mahkeme hakkında ‘yalan haber yaydıkları’ gerekçesiyle kapatılmasına karar verdi.

Bolsonaro’ya yakınlığıyla bilinen 16 kişinin sosyal medya hesabı kapatıldı

Brezilya’da Devlet Başkanı Bolsonaro ile Yüksek Mahkeme arasında uzun süredir yaşanan gerginlik devam ediyor. Başkan Bolsonaro, daha önce günlük koronavirüs (Covid-19) raporunun yayınlanmasını engellemişti. Yüksek Mahkeme ise bu bilgileri öğrenmenin Brezilya halkının hakkı olduğunu belirterek, bilgi akışını tekrar sağlayan mahkeme kararı çıkarmıştı. Yüksek Mahkeme son olarak Bolsonaro’ya yakınlığı ile bilinen 16 kişinin sosyal medya hesabının, kapatılmasına karar verdi. Mahkeme kararının gerekçesini ise bu 16 sosyal medya hesabının ‘Yüksek Mahkeme’yi itibarsızlaştırmak, iftira atmak ve hakimlerini tehdit etmek’ için sosyal medya kampanyası yürütmeleri olduğunu açıkladı. Yüksek Mahkeme’nin kararının ardından Twitter ve Facebook, bahsi geçen 16 hesabı kapattı.

'KIZIMIN HESABINI TAKİP EDİN'

Kapatılan hesaplardan birinin sahibi Roberto Jefferson, sosyal medya hesabının kapandığını ve kızının hesabını takip edilmesini istedi.

 

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