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14.08.2020 - 05:33 | | AA

Bomba iddia! Bir ülke daha İsrail ile anlaşma imzalayacak

İsrailli bir yetkiliye dayandırılarak ortaya atılan iddiaya göre; Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından İsrail'le normalleşme anlaşması imzalaması beklenen bir ülke daha var.

Bomba iddia! Bir ülke daha İsrail ile anlaşma imzalayacak

 

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) ismini vermek istemeyen İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberde, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından İsrail'le normalleşme anlaşması imzalaması beklenen ülkenin Bahreyn olduğu belirtildi.

Söz konusu yetkili, anlaşmanın ne zaman imzalanacağına ya da bu amaçla yürütülen çalışmalara dair bilgi vermedi.

Bahreyn ve İsrail'den iddiayla ilgili resmi açıklama yapılmadı.

Bahreyn dün, İsrail ile yaptığı normalleşme anlaşması dolayısıyla BAE'yi tebrik etmişti. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bahreyn, Filistin topraklarının ilhakını durduran bir anlaşma yapması ve Orta Doğu'da barış fırsatlarını sağlamlaştıran adımlar atması dolayısıyla BAE'yi tebrik ediyor." ifadeleri kullanılmıştı.

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