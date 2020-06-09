Brezilya'da Amazon'daki ormansızlaşma salgın döneminde artış gösterdi

New York Times gazetesinin haberine göre, salgın nedeniyle yasal önlemlerin aksadığı bir dönemde gerçekleşen yasa dışı ağaç kesimleri, Amazon’da büyük çapta bir bölgenin ormansızlaşmasına neden oldu.

Ocak ve Nisan ayları arasında yaklaşık 464 mil karelik Amazon ağaç örtüsü yok edildi.

Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55'lik bir artış gösterdi.

Ormansızlaşan alanlar, New York'un Manhattan bölgesinin yaklaşık 20 katı büyüklüğünde bir alana tekabül ediyor.

Yasa dışı ormansızlaşmadaki artışın, Brezilya yağmur ormanlarını geçen yılki yangılardan daha yıkıcı bir riskle karşı karşıya bırakabileceği belirtiliyor.