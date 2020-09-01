MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Brezilya'da uyuşturucu örgütüne ağır darbe! 422 gözaltı
ABONE OL
01.09.2020 - 02:37 | | AA

Brezilya'da uyuşturucu örgütüne ağır darbe! 422 gözaltı

Brezilya'da polis, ülkenin çeşitli eyaletlerinde uyuşturucu örgütüne yönelik düzenlediği operasyonlarda 422 uyuşturucu kaçakçısını gözaltına aldı.

Brezilya'da uyuşturucu örgütüne ağır darbe! 422 gözaltı

 

Brezilya basınında çıkan habere göre, Minas Gerais eyaleti savcılığının talimatıyla ülkenin en büyük uyuşturucu ve silah kaçakçılarından biri olarak kabul edilen “PCC-Primer Comando de la Capital (Başkentin İlk Komandoları)” mensubu 422 kişi yakalandı.

Polisin "Kasa" adını verdiği operasyon, ülkenin 27 eyaletinden 20'sinde gerçekleştirilirken, örgüte ait çok sayıda belgeye ve dokümana el konuldu.

Yapılan incelemeler sonucunda örgüt üyelerine ait banka hesaplarında bulunan 50 milyon dolar da bloke edildi.

PCC kimdir

Latin Amerika kıtasında özellikle Paraguay, Bolivya ve Kolombiya'da faaliyet gösteren örgüt, ülkenin önemli liman kentlerinden Santos'tan Avrupa'ya uyuşturucu göndermesiyle biliniyor.

Ülke genelinde onlarca hapishaneyi kontrol eden örgüt, ayrıca yüzlerce banka ve para kamyonlarının soygunundan sorumlu tutuluyor.

Brezilya'nın aşırı sağcı yeni Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, kampanyası sırasında artan suçla mücadele sözü vermiş ve suçluları öldüren polis memurlarının cezalandırılmak yerine ödüllendirilmesi gerektiğini söylemişti.

Türkiye genelinde FETÖ operasyonuFetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye genelinde operasyon başlatıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul merkezli FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul merkezli FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Ve açıklandı, o paralar eylülde iade edilecek!

Ve açıklandı, o paralar eylülde iade edilecek!

İsrail'den gizli görüşme itirafı

İsrail'den gizli görüşme itirafı

İstanbul'da gece yarısı korku dolu anlar! Çok sayıda boş kovan bulundu

İstanbul'da gece yarısı korku dolu anlar! Çok sayıda boş kovan bulundu

Sıradaki Haber