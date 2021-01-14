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14.01.2021 - 12:47 | | İHA

Brezilyalı belediye başkanı ikinci kez yakalandığı koronaya yenik düştü

Brezilya'da Belediye Başkanlığı seçimini kazanmasının ardındna ikinci kez koronavirüse yakalanan ve görev süresinin tamamını hastanede geçiren Goiania Belediye Başkanı Maguito Vilela, 71 yaşında hayatını kaybetti.

Brezilyalı belediye başkanı ikinci kez yakalandığı koronaya yenik düştü

Brezilya'daki Goiania kentinin Belediye Başkanı Maguito Vilela, Sao Paulo'daki Albert Einstein Hastanesi'nde koronavirüse bağlı ciddi akciğer komplikasyonları nedeniyle 71 yaşında hayatını kaybetti. Ekim ayında koronavirüse yakalanan Vilela, kısa sürede entübe olmasının ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Kasım'da yapılan belediye başkanlığı seçimini ikinci turda kazanan Maguito Vilela göreve başladığı gün ikinci kez koronavirüse yakanalarak, 1 Ocak'ta ikinci kez hastaneye kaldırıldı. Belediye Başkanlığı görevini hastanede tedavi altında geçiren 71 yaşındaki Goiania Belediye Başkanı Maguito Vilela ​akciğerlerinde enfeksiyon geliştiği gerekçesiyle ameliyata alındı. Vilela'nın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği ifade edildi.

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