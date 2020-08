‘Bu tatbikat dosta düşmana mesaj’

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Tovuz’da yaşanan çatışmaların ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin, Azerbaycan’daki ortak tatbikatı 29 Temmuz’da hava kuvvetlerinin katılımıyla başladı. Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah’ta sürdürülen tatbikat 10 Ağustos’ta sona erecek. Kara kuvvetlerinin Bakü ve Nahçıvan’da bugün başlayacak tatbikatı ise, 5 Ağustos’a kadar devam edecek. Tatbikatta çeşitli emirler icra ediliyor, zırhlı araçlar, top ve havanlardan temsili düşman hedeflerine atışlar yapılıyor.

Azerbaycan Milletvekili Gönül Nurullayeva, ortak tatbikata ilişkin Milliyet’e değerlendirmede bulundu. Türkiye’nin Azerbaycan’ı kurulduğu günden bu yana desteklediğine ve ilk tanıyan devlet olduğuna dikkat çeken Nurullayeva, şunları kaydetti: “Türkiye, tarih boyunca bizlere dostumuz ve kardeşimiz olduğunu göstererek, her alanda yanımızda yer aldı. Günümüzde de Türkiye- Azerbaycan işbirliği siyasi ve ekonomik alanların yanı sıra askeri alanda da genişliyor. Ortak askeri tatbikat sayılarındaki artış da bunun göstergesidir. İki ülke ordularının gerçekleştirdiği ortak tatbikat güçlü mesajlar taşıyor. Bu tatbikattan dostlarımızın da düşmanlarımızın da alacağı mesajlar var. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in belirttiği gibi, bizim birliğimiz her alanda kendini gösteriyor, aynı zamanda da askeri alanda iş birliğimiz her geçen gün daha da derinleşiyor. Yılda birkaç kez ortak askeri tatbikat düzenlenmekte. Dolayısıyla söz konusu tatbikat, askeri alanda da ilişkilerimizin geldiği noktayı çarpıcı bir biçimde ortaya koyuyor.”

Nurullayeva, Azerbaycan’ın savunma alanındaki stratejik ortakları arasındaki iş birliğinin temelinin, karşılıklı çıkarların korunması, potansiyel güvenlik tehditlerinin belirlenerek bunlarla ortak mücadele, dünyanın ve bölgenin güvenlik ve istikrarına ortak katkı gibi özelliklere dayandığını vurgulayarak, ortak askeri tatbikatların da bunun bir parçası olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin NATO’nun en etkili ordularından birine sahip olduğunu söyleyen Nurullayeva, “Azerbaycan da Güney Kafkasya’nın en güçlü ordusuna sahip. Dolayısıyla bu özelliklerdeki iki ülkenin askeri ittifakı bölgede barış ve güvenliği sağlama açısından büyük önem taşıyor” dedi.

Türk ve Azerbaycan hava ve kara kuvvetlerinin başlattığı geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatta yer alacak Türk F-16 uçakları Azerbaycan’a geldi. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikatın hava unsurlarının yer alacağı kısım olan “TurAz Kartalı 2020”ye katılacak F-16’lar törenle karşılandı. Törende, İstiklal Marşı ve Azerbaycan milli marşı seslendirildi.

Erdoğan ve Aliyev tatbikatı görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Aliyev, Erdoğan’ı arayarak Kurban Bayramı’nı kutladı. Görüşmede, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin her geçen gün daha da gelişmesinden memnuniyetlerini dile getiren liderler, ilişkilerin güçlenmeye devam edeceğine dair inançlarını vurguladı. Türkiye ve Azerbaycan’ın geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatının başarıyla sürdürüldüğünün altını çizen Erdoğan ve Aliyev, tatbikatı iki ülkenin dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin bir başka tezahürü şeklinde değerlendirdi. Aliyev, son günlerde Ermenistan’ın askeri provokasyonu sonucu yaşanan olaylarla ilgili Erdoğan’ın Azerbaycan’a verdiği kararlı desteği takdirle karşıladıklarını belirtti.

Hulusi Akar: Tatbikatlar planlı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile Yunanistan sınırının sıfır noktasındaki 1. Hudut Bölük Komutanlığını ziyaret ederek “hudut kartalları” ile bayramlaştı. Burada yaptığı açıklamada, Ermenistan’ın 16 Temmuz’daki Azerbaycan’a saldırısını hatırlatan Akar, “Azerbaycan Türkü bizim can kardeşimizdir. Onlar bizim canımızdır, dostumuzdur, onların kederlerini ve kıvançlarını paylaşıyoruz. Bu saldırıyı nefretle kınıyoruz” dedi. Saldırıda şehit olanlara rahmet dileyen Akar, şunları söyledi: “Şu anda bizim orada yıllık planlı tatbikatımız var. Kara ve hava kuvvetleri unsurlarımız Azerbaycan’da kardeşlerimizle birlikte kapsamlı, iki ülke silahlı kuvvetleri için de yararlı çalışmalarını sürdürüyorlar. Biz her zaman olduğu gibi Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz.”