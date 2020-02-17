Pazar ayini sırasında kiliseye silahlı saldırı: 10 ölü

Ulusal basının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı bilgilerin yer aldığı haberlere göre, kimliği belirsiz silahlı kişiler ülkenin kuzeyindeki Sahel bölgesindeki Yagha kentinde bulunan kiliseye pazar ayini sırasında saldırı düzenledi.

Saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti. Saldırganlar daha sonra kilisenin papazını da yanlarına alarak kaçtı.

Burkina Faso'nun kuzeyinde 12 Ocak'ta sona eren olağanüstü hal (OHAL), terörle mücadeleyi güçlendirmek amacıyla 1 yıl daha uzatıldı.

OHAL, Burkina Faso'yu oluşturan 13 bölgenin 7'sinde halen uygulanıyor.

Ülkede son 4 yılda terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda 700'e yakın insan hayatını kaybetti, en az 270 bin kişi de evlerinden oldu.