MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Canavar hemşire... Yeni doğmuş 8 bebeği öldürdü!
ABONE OL
13.11.2020 - 12:47 |

Canavar hemşire... Yeni doğmuş 8 bebeği öldürdü!

Birleşik Krallık'ta bir hastanenin yenidoğan servisinde çalışan hemşire Lucy Letby, 8 bebeği öldürmek ve 10'unu da öldürmeye teşebbüs etmekle suçlandı.

Canavar hemşire... Yeni doğmuş 8 bebeği öldürdü!

Guardian gazetesinin haberine göre Countess of Chester Hastanesi'nde görev yapmış olan 30 yaşındaki hemşire Lucy Letby, 2017'den bu yana devam eden soruşturmalar kapsamında üçüncü kez tutuklandı.

Letby'nin Warrington Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılana kadar tutuklu kalacağı kaydedildi.

Sky News hayatını kaybeden bebeklerin adlarının Cemlyn Bennett, Joseph Johnson, Elsie McNall, Barney Gee, Daisy Parkin, Maddie Freed, Joseph Gelder ve Eli Gelder olduğunu aktardı.

Letby Haziran 2015-Haziran 2016 dönemine ait olaylarla ilgili 2018 ve 2019 yıllarında iki kez tutuklandıktan sonra kefaletle serbest bırakılmıştı. Genç kadının Chester'daki evi, daha önceki tutuklama kararlarının ardından polis tarafından aranmıştı.

2011'de Chester Üniversitesi'nde çocuk hemşiresi alanında diploma almadan önce 3 yıllık eğitim süresince bu hastanede stajyer hemşire olarak çalışan Letby, mezun olduktan sonra da aynı birimde göreve devam etmişti.

Kaynak: Independent Türkçe

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Acı bir akıbet bekliyorCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'da 41.Komando Tugay Komutanlığı Sancak Verme Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her kim vatanımıza bayrağımıza göz dikerse bilsin ki kendisini komandolarımızın elinden acı bir akıbet bekliyor." dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul'da vefat eden eski Mali Cumhurbaşkanı için tören düzenlendi

İstanbul'da vefat eden eski Mali Cumhurbaşkanı için tören düzenlendi

81 ile yazı yollandı, 7 Aralık'ta başlıyor...

81 ile yazı yollandı, 7 Aralık'ta başlıyor...

BBC duyurdu! Türkiye Kafkasya’da etki artırdı

BBC duyurdu! Türkiye Kafkasya’da etki artırdı

Bursa'da feci görüntüler!

Bursa'da feci görüntüler!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet