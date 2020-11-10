Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'u kutladı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Çavuşoğlu ile Bayramov'un telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, Çavuşoğlu'nun hem mevkidaşını hem de Azerbaycan halkını zafer dolayısıyla kutladığı, Azerbaycan'ın sevincini paylaştıklarını belirttiği kaydedildi.

Bayramov da her zaman Azerbaycan'ın yanında olan, desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, sevinci ve kederi paylaşan Türk halkına ve Çavuşoğlu'na şükranlarını sundu.