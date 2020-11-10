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10.11.2020 - 10:56 | | AA

Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'u kutladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov'u Dağlık Karabağ'da elde edilen kazanımlar dolayısıyla kutladı.

Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'u kutladı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Çavuşoğlu ile Bayramov'un telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, Çavuşoğlu'nun hem mevkidaşını hem de Azerbaycan halkını zafer dolayısıyla kutladığı, Azerbaycan'ın sevincini paylaştıklarını belirttiği kaydedildi.

Bayramov da her zaman Azerbaycan'ın yanında olan, desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, sevinci ve kederi paylaşan Türk halkına ve Çavuşoğlu'na şükranlarını sundu.

 

Yoldan geçen vatandaşlar cesetle karşılaştıBahçelievler'de boynundan ağaca iple asılmış 25 yaşlarındaki bir kişinin cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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