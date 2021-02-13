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13.02.2021 - 01:23 | | AA

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, tedavi için gittiği Almanya'dan ülkesine döndü

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, ayak parmağında oluşan komplikasyonların tedavisi için gittiği Almanya'dan ülkesine döndüğü bildirildi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, tedavi için gittiği Almanya'dan ülkesine döndü

 

Cezayir resmi televizyonunun haberinde, tedavi için 2020 Ekim ayı sonundan beri Almanya'da bulunan Cumhurbaşkanı Tebbun'a ülkeye dönüşte Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'nın refakat ettiği belirtildi. 

Haberde daha fazla ayrıntıya yer verilmedi. 

Cezayir Resmi Ajansı'nda (APS) 20 Ocak'ta yer alan haberde, Tebbun’un tedavi için bulunduğu Almanya’da geçirdiği ameliyatın başarılı geçtiği ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilmişti.

Haberde, ayak parmağında oluşan komplikasyonlar nedeniyle Almanya'da bulunan Tebbun'un tedavisinin ardından önümüzdeki günlerde ülkeye dönmesinin beklendiği kaydedilmişti. 

Tebbun, 28 Ekim 2020'de de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasının ardından kapsamlı tahlillerinin yapılması için Almanya'ya gitmiş tedavisinin tamamlanmasının ardından 29 Aralık'ta 2020'de ülkesine geri dönmüştü.

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