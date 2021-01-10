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10.01.2021 - 20:22 | | AA

Cezayir Cumhurbaşkanı, tedavisi için Almanya'ya gitti

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonuçlarına yönelik tedaviyi tamamlamak için Almanya'ya gitti.

Cezayir Cumhurbaşkanı, tedavisi için Almanya'ya gitti

 

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı, koronavirüs tedavisinin tamamlanmasının ardından ayağında ortaya çıkan komplikasyonları tedavi ettirmek için Almanya'ya gitti." ifadelerine yer verildi. 

Devlet televizyonunun haberine göre, Cumhurbaşkanı Tebbun, Cezayir'in kuzeyindeki Blida vilayetinde yer alan Boufarik Askeri Havalimanı'ndan üst düzey sivil ve askeri yetkililer tarafından uğurlandı. 

Cumhurbaşkanı Tebbun, Kovid-19 tedavisi için 28 Ekim'de Almanya'ya gitmiş, tedavisinin tamamlanmasının ardından 29 Aralık'ta ülkesine dönmüştü. 

Tebbun, 13 Aralık'ta Kovid-19'u yendiğini duyurmuş ve doktorların tavsiye ettiği bir iyileşme döneminde olduğunu açıklamıştı.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 10 Ocak 2021 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 162 bin 786 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 138 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 2 bin 811 oldu, 8 bin 103 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 198 bin 150'ye yükseldi
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