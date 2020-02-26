26.02.2020 - 00:21 | | AA
Cezayir'de ilk kez Kovid-19 vakası tespit edildi
Cezayir'de ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.
Cezayir Sağlık Bakanı Abdurrahman bin Buziyd, Cezayir devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, gerçekleştirilen testler sonucu İtalyan vatandaşı bir kişide Kovid-19 tespit edildiğini duyurdu.
Buziyd, bir klinikte karantinaya alınan hastanın, 17 Şubat'ta İtalya'dan ülkeye geldiğini kaydetti.
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10'a, virüs bulaşan kişi sayısı ise 322'ye ulaştı.
Bakan Akar'dan flaş İdlib açıklamasıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar Akar, "Rusya ile görüşmeler devam ediyor, umutluyuz, taraflar çözüm için gayret gösteriyor" dedi. (Rus heyetle görüşmeler ile gili olarak Bakan Akar, "Bir noktaya kadar geldi olaylar. Bugün yarın bunun sonuçları belli olacak. Buna göre tavrımızı ortaya koyacağız" açıklamasını yaptı.