MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Cezayir'den Filistin açıklaması: Kendi devletlerini kurma hakkı zaman aşımına uğramaz
ABONE OL
30.01.2020 - 04:23 | | AA

Cezayir'den Filistin açıklaması: Kendi devletlerini kurma hakkı zaman aşımına uğramaz

Cezayir yönetimi, Filistin halkının, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız devletini kurma hakkının "zaman aşımına uğramayan" bir hak olduğunu belirtti.

Cezayir'den Filistin açıklaması: Kendi devletlerini kurma hakkı zaman aşımına uğramaz

 

ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki gün kamuoyuna duyurduğu "Yüzyılın Anlaşması" isimli sözde barış planına Cezayir'den ilk tepki Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla geldi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yüzyılın Anlaşması sözde barış planının açıklanmasının ardından Cezayir, Filistin meselesine ve dokunulması ve zaman aşımına uğraması söz konusu olmayan bağımsız Filistin devletinin kurulması hakkına verdiği desteği yinelemektedir." ifadesi kullanıldı.

Filistin-İsrail sorununun ancak Filistinlilerin de çözüme ortak edilmesiyle çözülebileceğinin belirtildiği açıklamada, Arap Barış Girişimi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) ilgili kararlarına bağlılık vurgusu yapıldı.

Açıklamada, Filistinlilere yönelik "siyasi bölünmüşlüğü sona erdirme ve ortak bir dil geliştirme" çağrısına da yer verildi.

Arap Birliği üyesi ülkeler, 2002 yılında Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta kabul ettiği Arap Barış Girişimi bildirisiyle 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kabul etmedikçe İsrail'le normalleşmeyi reddettiklerini ilan etmişti.

Kaçak maden ocağında göçük! İki işçi mahsur kaldıZonguldak'ın Kilimli ilçesinde, daha önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak işletilen kömür ocağında meydana gelen göçükte işçiler Sabahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz mahsur kaldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fatih'te zincirleme kaza! Yaralılar var

Fatih'te zincirleme kaza! Yaralılar var

Corona virüsü kaçışı!

Corona virüsü kaçışı!

Dev destek! 2020'de Bin 700 liraya çıkıyor

Dev destek! 2020'de Bin 700 liraya çıkıyor

İşte Elâzığ’da kırılan yüzey

İşte Elâzığ’da kırılan yüzey

Sıradaki Haber