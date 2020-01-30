Cezayir'den Filistin açıklaması: Kendi devletlerini kurma hakkı zaman aşımına uğramaz

ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki gün kamuoyuna duyurduğu "Yüzyılın Anlaşması" isimli sözde barış planına Cezayir'den ilk tepki Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla geldi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yüzyılın Anlaşması sözde barış planının açıklanmasının ardından Cezayir, Filistin meselesine ve dokunulması ve zaman aşımına uğraması söz konusu olmayan bağımsız Filistin devletinin kurulması hakkına verdiği desteği yinelemektedir." ifadesi kullanıldı.

Filistin-İsrail sorununun ancak Filistinlilerin de çözüme ortak edilmesiyle çözülebileceğinin belirtildiği açıklamada, Arap Barış Girişimi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) ilgili kararlarına bağlılık vurgusu yapıldı.

Açıklamada, Filistinlilere yönelik "siyasi bölünmüşlüğü sona erdirme ve ortak bir dil geliştirme" çağrısına da yer verildi.

Arap Birliği üyesi ülkeler, 2002 yılında Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta kabul ettiği Arap Barış Girişimi bildirisiyle 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kabul etmedikçe İsrail'le normalleşmeyi reddettiklerini ilan etmişti.