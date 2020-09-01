MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Charlie Hebdo'dan yine Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatür
ABONE OL
01.09.2020 - 16:46 | | AA

Charlie Hebdo'dan yine Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatür

Derginin yarın yayımlanacak sayısının kapağında Hz. Muhammed’i konu eden yeni bir çizimin yanında 2005 ve 2006’da yayımlanan hakaret içerikli görseller yer aldı.

Charlie Hebdo'dan yine Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatür

Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo, Ocak 2015'te başkent Paris'te düzenlenen terör saldırılarına ilişkin yarın başlayacak yargılama öncesinde yine Hz. Muhammed'i konu ederek hakaret içeren karikatürler yayımladı.

Derginin paylaşılan kapağına göre, yarın yayımlanacak bu haftaki sayıda yer alan karikatürde Hz. Muhammed'e ithafen "Aptallar tarafından sevilmek zordur." cümlesi yer aldı. Karikatürde "Muhammed köktencilerle uğraşıyor." ifadesine yer verildi.

Kapakta ayrıca 2005'te Danimarka'da yayın yapan Jyllands-Posten gazetesi ve 2006'da Charlie Hebdo dergisi tarafından yayımlanan Hz. Muhammed'e hakaret içerikli 12 resim bulunuyor. Görsellerin altında ve üstünde ise büyük puntolarla “Hepsi bunun için miydi?” ifadesi yer alıyor.

Dergiden yapılan açıklamada, saldırılara ilişkin yarın başlayacak yargılama öncesinde bu karikatürü yayımlamanın önemli olduğu savunuldu.

Dergide, Ocak 2015'te saldırılardan önce ve sonra Hz. Muhammed'i konu eden hakaret içerikli karikatürler yayımlanmıştı.

Paris'te 7 ve 9 Ocak 2015'te Charlie Hebdo dergisine ve bir Yahudi marketine düzenlenen saldırılarda 17 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırganlar polisin operasyonuyla öldürülürken, saldırıları terör örgütü el-Kaide üstlenmişti. Saldırılarla ilgili yarın başlayacak davada 14 kişi yargılanacak.

İlk gün hamsi el yaktıDenizlerde 6 aylık aranın ardından av sezonunun açılmasıyla birlikte tezgahlar şenlenirken, ilk günün en çok satılan balık sardalye oldu. Hamsi ilk günde el yakarken, kilosu 35 ile 40 lira arasında satıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Van'da koronavirüs vaka artışı endişelendiriyor

Van'da koronavirüs vaka artışı endişelendiriyor

Milyonları ilgilendiriyor! Değişti, toplu para iadesi...

Milyonları ilgilendiriyor! Değişti, toplu para iadesi...

10 dezenfektanın 5'inde alkol yok!

10 dezenfektanın 5'inde alkol yok!

Katiliyle sabaha kadar sohbet etmiş

Katiliyle sabaha kadar sohbet etmiş

Sıradaki Haber