'Ciğerlerini, kalplerini ve testislerini yemiş'

Newsweek’in haberine göre, balıkçı kasabası Gansbaai’de sahile vuran 6 köpek balığının otopsilerine katılan bir bilim insanı, köpekbalıklarının balinalar tarafından “kesin ve düzgün” şekilde nasıl “yırtılıp açıldığını” anlattı.

YouTube kanalı Shark Talk’a konuşan deniz biyoloğu Alison Towner, bu balinaların köpek balıklarının 80 kiloya ulaşabilen karaciğerlerini çıkarmak için çoğunlukla boğazlarının hemen altındaki deriyi yırttığını söyledi.

Bilim insanı, söz konusu saldırılardan sonra köpekbalığı ölülerinin genelde kıyıya vurmadığını ve bu nedenle bilimsel araştırmaların nadiren mümkün olduğunu belirtti:

"Karaciğeri yırtılıp açılmış, neredeyse yetişkin bir diğer beyaz köpek balığının sahilde olduğunu duymak, tam anlamıyla şaşırtıcı ve inanması güçtü."

2017’den bu yana ülkenin kıyılarında katil balinaların köpek balıklarına saldırdığı bildiriliyor. Başlangıçta bilim insanları ciğerleri sökülmüş başka türde köpekbalığı buluyordu ancak daha sonra büyük beyazlar da bunlara dahil oldu.

Araştırmacılar bu saldırıları nihayetinde bölgede görülen iki katil balinayla ilişkilendirdi. Balinaların köpek balıklarına yüksek besleyici özelliği bulunan ciğerleri için saldırdığı düşünülüyor.

Saatler süren otopsiler sırasında ekibin köpek balıklarının her kısmını titizlikle incelediğini söyleyen Towner, “tekne yaralanması ya da olta ipi” gibi ölüme neden olabilecek başka hiçbir ize rastlamadıklarını ekledi.

"Hayvan 60 kiloluk ciğeri sökülmüş biçimde orada yatarken, bu çok açıktı."

Yırtıp açma biçiminin başka köpek balığı türlerinde gözlemlenenlerle tıpatıp aynı olduğunu belirten Towner, bu saldırı biçimini şöyle açıkladı:

"Cilt yüzeyinin hemen altı, köpek balığını açmak ve ciğerini çıkartmak için mükemmel bir yer. İki hayvanın kalbi de sökülürken bir erkeğin testisinin de alındığını düşünüyorum. Bunlar vücut boşluğuna çok yakınlar."

Katil balinaların Güney Afrika açıklarına gelmesiyle birlikte False Bay gibi bölgelerde yaygın görülen büyük beyaz köpek balıkları ortadan kayboldu. San Francisco açıklarında yapılan önceki araştırmalar da iki tür bir araya geldiğinde köpekbalıklarının alanı bir süre sonra terk ettiğini gösteriyor.

Ancak Güney Afrika’da aşırı avlanma gibi pek çok başka etkenin de bu gizemli kayıplarda payı olabileceği düşünülüyor. Bölgede balıkçılık ve kirlenme gibi insan kaynaklı faktörlerin köpek balığı sayısını katil balinalardan önce de azalttığı biliniyor.



Kaynak: Independent Türkçe